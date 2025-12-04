Godeal24 Cyber Monday Flash Sale! Poslední šance na digitální klíče MS Office a WinOS již od 12,28 €!

Zavřít reklamu

Oficiální podpora pro Windows 10 a Office 2019 skončila v říjnu, takže mnoho lidí čekalo na Black Friday, aby provedlo upgrade. Nyní, když Black Friday již skončil, je Cyber Monday vaší poslední příležitostí zajistit si upgrade za stejné ceny jako během Black Friday! Godeal24 Cyber Week Sale nabízí originální a levný Office 2021 Pro za 29,28 € (běžná cena 219,99 €) a licenci Win 11 Pro za 12,28 € (běžná cena 199,99 €), což vyvažuje váš upgrade s vaším rozpočtem! Upozorňujeme, že tato cena platí pouze poslední týden! Nečekejte, že se tyto bezkonkurenční ceny budou opakovat! Tohle je vaše jediná šance!

Přestaňte platit měsíční poplatky, když si můžete své oblíbené programy pořídit za jednorázovou cenu 29,28 €! Office 2021 Pro obsahuje aplikace Word, Excel, PowerPoint a Outlook, které vám pomohou zvládnout osobní i pracovní úkoly, od vytváření dokumentů po sestavování rozpočtů. Novější přírůstky do řady MS, jako je OneNote, nástroj pro digitální pořizování poznámek, a Teams, jsou skvělým způsobem, jak zůstat v kontaktu s kolegy. Další aplikace, jako je Access, který usnadňuje správu databází, a Publisher, který vám pomůže rychle vytvářet profesionální dokumenty, jsou nezbytné pro každodenní život. Aktuální akce nabízejí větší slevy než v předchozích letech! Čekáním přijdete o tyto nabídky. Jednejte rychle!

Chcete nové Office? Tady jsou za nepřekonatelnou cenu

Windows za bezkonkurenční cenu

Cenově zvýhodněné balíky Windows 11 Pro + Office 2021 jsou tu pro vás (Slevový kód “ SGO62„)

Získejte klíče k MS softwarům s 50% slevami! (Slevový kód “ SGO50„)

Množstevní slevy jsou tu pro vás

Další softwarové nástroje v akci

