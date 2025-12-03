iPhone 17e se dočká užších rámečků kolem displeje! Dorazit má již za pár měsíců

iPhone 17e čeká příští rok velmi příjemné vylepšení. Podle nejnovějších informací portálu The Elec má totiž Apple v plánu u tohoto modelu nasadit tenčí rámečky kolem displeje. Poměrně zajímavé je však to, že panel jako takový zůstane stejný jako v iPhonu 16e a tedy půjde i nadále o OLED displej iPhonu 14. S trochou nadsázky se tak dá říci, že Apple u iPhone 17e vylepší to, co je vidět (tedy nasadí Dynamic Island namísto výřezu a použije užší rámečky), ale ušetří tam, co vidět není.
Výrobu panelů má podle všeho opět zajistit čínské BOE, zatímco Samsung a LG Display budou zajišťovat výrobu minoritního množství panelů. To samo o sobě potvrzuje, že Apple nechce v této třídě experimentovat s ničím dražším nebo konstrukčně komplikovanějším. Zdroje zároveň potvrzují, že iPhone 17e zůstane u 6,1“ OLED displeje s 60Hz obnovovací frekvencí. BOE totiž doposud nedokáže dodat LTPO panely, které Apple používá u modelů s variabilním obnovováním. LTPS technologie, kterou 16e používá, se proto bude v této modelové generaci opakovat.
Co dále zůstává neměnné, je načasování. Na jarním uvedení iPhonu 17e se shodují Ming-Chi Kuo, Mark Gurman i The Elec a vše naznačuje, že půjde o jedno z prvních zařízení roku 2026. Apple se zkrátka své „lidové“ varianty nevzdává a to i přesto, že na tom prodejně údajně není úplně dobře. Ani příští rok však od ní nelze očekávat zázraky, které patří do vyšších pater nabídky.
To bude .hit !