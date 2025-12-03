Zavřít reklamu

iPhone 17e se dočká užších rámečků kolem displeje! Dorazit má již za pár měsíců

iPhone
Jiří Filip
1

iPhone 17e čeká příští rok velmi příjemné vylepšení. Podle nejnovějších informací portálu The Elec má totiž Apple v plánu u tohoto modelu nasadit tenčí rámečky kolem displeje. Poměrně zajímavé je však to, že panel jako takový zůstane stejný jako v iPhonu 16e a tedy půjde i nadále o OLED displej iPhonu 14. S trochou nadsázky se tak dá říci, že Apple u iPhone 17e vylepší to, co je vidět (tedy nasadí Dynamic Island namísto výřezu a použije užší rámečky), ale ušetří tam, co vidět není.

Mohlo by vás zajímat

Výrobu panelů má podle všeho opět zajistit čínské BOE, zatímco Samsung a LG Display budou zajišťovat výrobu minoritního množství panelů. To samo o sobě potvrzuje, že Apple nechce v této třídě experimentovat s ničím dražším nebo konstrukčně komplikovanějším. Zdroje zároveň potvrzují, že iPhone 17e zůstane u 6,1“ OLED displeje s 60Hz obnovovací frekvencí. BOE totiž doposud nedokáže dodat LTPO panely, které Apple používá u modelů s variabilním obnovováním. LTPS technologie, kterou 16e používá, se proto bude v této modelové generaci opakovat.

iPhone 16e LsA 11 iPhone 16e LsA 11
iPhone 16e LsA 28 iPhone 16e LsA 28
iPhone 16e LsA 29 iPhone 16e LsA 29
iPhone 16e LsA 31 iPhone 16e LsA 31
iPhone 16e LsA 33 iPhone 16e LsA 33
iPhone 16e LsA 35 iPhone 16e LsA 35
iPhone 16e LsA 37 iPhone 16e LsA 37
iPhone 16e LsA 1 iPhone 16e LsA 1
iPhone 16e LsA 2 iPhone 16e LsA 2
iPhone 16e LsA 36 iPhone 16e LsA 36
Vstoupit do galerie

Co dále zůstává neměnné, je načasování. Na jarním uvedení iPhonu 17e se shodují Ming-Chi Kuo, Mark Gurman i The Elec a vše naznačuje, že půjde o jedno z prvních zařízení roku 2026. Apple se zkrátka své „lidové“ varianty nevzdává a to i přesto, že na tom prodejně údajně není úplně dobře. Ani příští rok však od ní nelze očekávat zázraky, které patří do vyšších pater nabídky.

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.