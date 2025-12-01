Black Friday na Alze končí již za pár hodin!

Komerční sdělení: Slevové šílenství ve formě Black Friday nebo chcete-li Černého pátku na Alze míří nezadržitelně do finiše. Už v pondělí 1. prosince o půlnoci totiž tato největší slevová akce závěru letošního roku skončí, což znamená jediné – vánoční dárky, ale i jiné nákupy vás poté již vyjdou pravděpodobně dráž. Rozhodně byste si proto neměli nechat poslední hodiny slev ujít.
Do slev se v rámci Black Friday dostaly stovky produktů, jejichž ceny srazila Alza nejníže za poslední měsíce, díky čemuž tak máte jistotu, že nakoupíte skutečně ve slevě. Super je pak to, že se slevy vztahují na produkty z prakticky všech kategorií, díky čemuž tak lze sehnat prakticky jakýkoliv typ zboží. Jablíčkáře pak zcela určitě potěší fakt, že se v Black Friday objevilo i mnoho Apple produktů v čele se staršími iPhony či Apple Watch. Rozhodně tedy je z čeho vybírat. Čas se však rychle krátí.