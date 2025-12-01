Uzavřený iOS, otevřený Android. Který systém vás ochrání lépe?

Debata o tom, který mobilní systém je bezpečnější, se vede už mnoho let. Na jedné straně stojí uzavřený ekosystém iOS, kde má Apple plnou kontrolu nad hardwarem, softwarem i obchodem s aplikacemi. Na straně druhé najdeme Android. Otevřenou platformu, kterou využívá široké spektrum výrobců. Tato otevřenost přináší více možností, ale zároveň vyvolává otázku, zda nepředstavuje větší bezpečnostní riziko. Apple sází na přísně řízené prostředí. Všechny aplikace procházejí pečlivým schvalovacím procesem a citlivá data, například biometrické informace, jsou uzamčena v odděleném systému Secure Enclave. Novější modely iPhonů navíc obsahují funkci Memory Integrity Enforcement, která chrání zařízení před pokročilým spywarem. Velkou výhodou je i dlouhá podpora, neboť Apple poskytuje bezpečnostní aktualizace zhruba šest let, takže i starší zařízení zůstávají dobře chráněná.
Fotogalerie
Android přistupuje k bezpečnosti jinak. Google pravidelně vydává bezpečnostní záplaty a dohlíží na aplikace prostřednictvím služby Play Protect. Významnou roli však hraje samotný výrobce telefonu. Zatímco Google u svých Pixelů nabízí sedm let aktualizací a vlastní bezpečnostní čip Titan M2, jiné značky poskytují kratší podporu a méně robustní zabezpečení. Uživatelé navíc mohou instalovat aplikace z neoficiálních zdrojů, což zařízení vystavuje většímu riziku. V konečném důsledku platí, že otevřenost Androidu přináší vyšší variabilitu, a to jak v možnostech, tak v úrovni ochrany. Uzavřený iOS oproti tomu sází na jednotnou a konzistentní bezpečnostní úroveň napříč všemi modely. Oba systémy mohou být velmi bezpečné, ale jen tehdy, pokud uživatel používá moderní zařízení a pravidelně aktualizuje software.
Za mě teda ios je bezpečnější, je dobře že android vydává taky bezpečnostní záplaty, ale nikdy ta bezpečnost nebude jako právě u ios a iPhonu