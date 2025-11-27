iOS 26 konečně umožňuje vypnout otravné notifikace z Apple Wallet

S příchodem iOS 26 přidala Apple Wallet (Peněženka) dlouho očekávanou možnost, kterou si uživatelé žádali už od doby nepříjemné marketingové kampaně na film F1 The Movie. Nové nastavení konečně umožňuje vypnout notifikace typu „Nabídky a propagace“, které dříve nešlo nijak zakázat.
Aplikace Apple Wallet slouží jako centrum pro platební karty, palubní vstupenky, digitální klíče a další. Většina upozornění má užitečný charakter – připomenutí o platbě, změna času letu nebo přidání nových funkcí. Jenže v roce 2025 rozeslala Apple propagační notifikaci na vstupenku do kina kvůli své filmové premiéře, což vyvolalo vlnu kritiky.
Jak vypnout promo oznámení v Apple Wallet
V iOS 26 už mají uživatelé možnost spravovat jednotlivé typy oznámení. Stačí otevřít aplikaci Wallet, klepnout na tři tečky v pravém horním rohu a zvolit „Oznámení“.
V seznamu se nově nachází přepínače pro následující typy:
- Transakce
- Spoření
- Objednávky
- Předautorizované platby
- Novinky a aktualizace
- Nabídky a propagace (novinka v iOS 26)
Stačí deaktivovat poslední položku a žádné další marketingové zprávy z Wallet by vás už neměly obtěžovat.
Fotogalerie
Pro úplnost: film F1 The Movie bude zařazen do prosincové nabídky na Apple TV. Pokud tedy nechcete být upozorňováni ani z této aplikace, doporučuje se také vypnout její oznámení v nastavení iPhonu.