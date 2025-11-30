Co si Češi přejí k Vánocům? Nejžádanějším dárkem je nový mobil

Tisková zpráva: Průzkum DATARTu ukazuje, že Češi plánují utratit za vánoční dárky podobně jako loni a nejčastěji si přejí nový mobilní telefon. Zákazníci stále preferují osobní odběr na prodejnách a populární služba RYCHLART bude fungovat až do 24. prosince. Hlavní sezóna je pro firmu klíčová, proto posiluje logistiku, sklady i zákaznické týmy. Expedici navíc urychluje automatizovaný balicí systém OPERA, který zvládá připravit stovky balíků za hodinu.
Předvánoční nákupní sezóna je v plném proudu a podle říjnového průzkumu DATARTu plánuje téměř 62 % zákazníků utratit za dárky podobně jako loni. Zhruba třetina se chce vejít do částky 10 000 Kč a naprostá většina, celkem 97 %, bude nákupy hradit z vlastních úspor. Dárky lidé pořizují především pro nejbližší rodinu a řádově 39 % začíná s nákupy několik týdnů před Vánoci.
Elektronice vládnou telefony a notebooky
Pokud jde o vysněné technologické dárky, mají zákazníci už dlouhodobě jasno. I letos vévodí vánočním přáním chytrá elektronika. Podle průzkumu DATARTu by největší radost udělal nový mobilní telefon, který si přeje téměř 24 % respondentů. Jen o něco méně hlasů získaly počítače a notebooky (19,3 %) a také chytré hodinky (19,2 %). Stále velké oblibě se těší i televizory (17,5 %) a kávovary (16,2 %), které patří mezi nejčastěji zvažované domácí spotřebiče.
Roste zájem o praktické dárky. Zákazníci častěji volí užitečné pomocníky, například AKU nářadí, což souvisí s trendem, kdy lidé více času věnují svým domovům a snaží se ušetřit na externích službách. Oblíbené jsou také chytré domácí technologie od inteligentních spotřebičů až po produkty péče o tělo a zdraví. Mezi nejoblíbenější patří elektrické zubní kartáčky, horkovzdušné fritézy či tyčové a robotické vysavače. Tyto kategorie tradičně patří k hlavním pilířům vánočních nákupů, oslovují široké spektrum zákazníků a tvoří významnou část prosincových tržeb. Zvyšuje se však i poptávka po velkých domácích spotřebičích, jako jsou pračky nebo lednice.
„Zvyky českých zákazníků se příliš nemění – chytrá elektronika je dlouhodobě nejoblíbenějším vánočním dárkem. Letos ale pozorujeme také posun směrem k praktickým a dlouhodobě užitečným produktům. Zajímavostí je narůstající zájem například o AKU nářadí,“ říká Petra Psotková, tisková mluvčí DATART.
Osobní odběr preferuje většina zákazníků
Zákazníci dnes hledají maximální flexibilitu při doručení svých objednávek. V DATARTu si mohou vybrat mezi rychlým osobním odběrem na prodejnách či v boxech, nebo využít pohodlné doručení až domů s možností profesionální instalace a ekologické likvidace starého zařízení. DATART tak kombinuje moderní technologie a prémiové služby, aby každý mohl zvolit způsob doručení, který mu nejlépe vyhovuje. Volba je na zákazníkovi – pohodlí, svoboda a kontrola nad objednávkou jsou nyní standardem.
„Navzdory silné online nabídce zákazníci stále rádi využívají kamenné prodejny. Osobní odběr volí přibližně 70 % zákazníků DATARTu. Umožňuje jim rychlé vyzvednutí zboží a zároveň možnost poradit se přímo s elektrospecialisty. Nejčastěji si lidé vyzvedávají menší a dražší elektroniku, kterou si chtějí před platbou prohlédnout. Osobní odběr navíc nabízí určitou flexibilitu. Velmi populární je naše služba RYCHLART, díky které si mohou zákazníci vyzvednout objednané zboží na prodejně už do třiceti minut. Služba bude fungovat až do 24. prosince,“ vysvětluje Petra Psotková.
DATART posiluje sklady, logistiku i brigádníky
Vánoční sezóna je pro DATART každoročně důležité období. Firma proto posiluje zásoby, kapacitu distribuce, případně počet brigádníků. Cílem je zvládnout extrémní nápor objednávek a zajistit co nejrychlejší dodání.
„Závěr roku je pro nás klíčový. Celá firma jede již od začátku listopadu ve speciálním vánočním režimu. Standardně posilujeme kapacity od logistiky a skladů až po zákaznické týmy. Chceme zajistit, aby zákazníci dostali své objednávky rychle, spolehlivě a bez stresu,“ říká František Mikoška, marketingový a obchodní ředitel DATART.
Automatizace urychluje balení až dvacetkrát
S rostoucí poptávkou stoupají i nároky na logistiku. DATART proto ve svých skladech spoléhá na moderní technologie, které výrazně urychlují expedici zásilek. Jedním z klíčových pomocníků je automatizovaný balicí systém OPERA, který dokáže připravit až 900 balíků za hodinu a zrychluje proces balení až dvacetinásobně. Stroj přesně změří rozměry zboží, zvolí vhodný karton, automaticky jej ořízne, zabalí a opatří štítkem. Díky tomu je balení nejen rychlejší, ale také přesnější a ekologičtější, protože šetří obalový materiál.
„Stroj automaticky měří rozměry zboží, ořízne karton na míru, zabalí, zalepí i označí zásilku. Díky tomu zvládneme rychle odbavit 90 % objednávek,“ doplňuje Pavel Mikoška, ředitel služeb zákazníkovi.
Tradiční vrchol sezóny: Češi nakupují ve vlnách
Ačkoliv hlavní nákupní špička přichází během prosince, řada zákazníků začíná s vánočními nákupy podstatně dříve. První vlna proběhla už v září během akce Dny Marianne, následoval listopadový Black Friday a vrchol sezóny nastává v posledním týdnu před Vánoci, kdy nakupují i ti, kteří dárky tradičně nechávají na poslední chvíli.