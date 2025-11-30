Než odletíte: Jedno nastavení, které vám zachrání účet za mobilní data v zahraničí!

Jedním ze strašáků při cestování jsou účty za telefon, které se v případě, kdy zapomenete vypnout mobilní internet na vaší domácí sim kartě mohou vyšplhat do astronomických výšin. Stačí však jednoduché nastavení a nemusíte se bát, že byste za mobilní internet v zahraničí zaplatili byť jediný dolar navíc, oproti vašemu běžnému paušálu.
Osobně používám dvě telefoní čísla a to jedno pro USA a druhé pro Evropu. Aby se mi nestalo, že bych používal v USA data z Evropské SIM karty, používám dvě jednoduché nastavení. Stačí přejít do Nastavení – Mobilní síť a zde si vyberte položku Mobilní data. V rámci ní si vyberte SIM kartu, kterou chcete používat pro mobilní data. V případě, že někam cestujete, vyberte SIM kartu pro danou zemi, já používám při cesotvání SIM karty od travSim, o kterých jsme si více řekli v článku: Jak na mobilní internet v USA. Během letu si jednoduše zvolám možnost Mobilní data a zde si nastavím svoji SIM kartu pro USA (nebo jakoukoli jinou zemi). V žádném případě nezapínejte možnost přepínání mobilních dat.
Jako sekundární zabezpečení, aby v žádném případě nebylo možné, že bude telefon používat data z Evropské SIM karty pak zvolím nastavení dané SIM a zde vypnu funkci datový roaming, která slouží právě proto, aby nebylo možné využívat mobilní internet v případě, že jste v zahraničí z vaší domácí SIM karty. Díky těmto dvěma jendoduchým nastavením, která provedete za pár vteřin se vám nemůže stát, že by hrozilo, že použijete mopbilní internet z vaší domácí SIM v zahraničí a dočkáte se tak vysokého účtu za telefon.