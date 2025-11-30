Black Friday sráží ceny na AppleTop.cz na minimum!

Komerční sdělení: Vánoce jsou ideální příležitostí obdarovat blízké něčím, co jim bude dělat radost každý den. A jelikož všichni žijeme s telefonem v kapse a elektronikou na dosah ruky, praktické doplňky k technologiím patří mezi nejvděčnější dárky. Přináším proto přehled pěti tipů, které spojují užitečnost, dobrý design a hlavně. Fungují vždy, když je člověk opravdu potřebuje. V článku naleznete produkty především od značky PROMATE, které se pyšní skvělou kvalitou a spolehlivostí. Pokud chcete ušetřit, probíhá na webu Appletop Black Friday. Níže naleznete slevové kódy:
- od 1 Kč / 15% SLEVA s kódem BF15
- od 1500 Kč / 25% SLEVA s kódem BF25
- od 3000 Kč / 35% SLEVA s kódem BF35
- od 4500 Kč / 45% SLEVA s kódem BF45
1. PROMATE Mavrix – průhledná powerbanka s kabely a nabíjením Apple Watch
PROMATE Mavrix je powerbanka, která si vás získá už na první pohled. Díky průhlednému provedení uvidíte všechny její vnitřnosti, což nejen skvěle vypadá, ale zároveň působí překvapivě technicky a moderně. Kapacita 10 000 mAh je ideální na běžné cestování a výkon až 35 W zaručí rychlé nabíjení mobilů i menších tabletů. Výhodou jsou dva integrované kabely (USB-C a Lightning) takže nemusíte řešit, co jste tentokrát zapomněli doma. Pro Apple Watch je tu i bezdrátová nabíjecí ploška, což z powerbanky dělá perfektní doplněk pro všechny uživatele iPhonů. Cena je 1999 korun.
2. iCharge-Trio 5v1 – výkonný multikonektorový kabel
iCharge-Trio je kabel, který skoro nahrazuje malé příruční servisní centrum. Nabízí jediný vstup USB-C a tři výstupy v podobě USB-C, Lightning a bezdrátovou nabíječku pro Apple Watch. Díky výkonu 60 W zvládne napájet i MacBook, což z něj dělá skvělý doplněk na cesty i do kanceláře. Oplet z textilie brání zamotávání a zvyšuje odolnost, takže jej můžete bez obav házet do batohu. Podporuje přenos dat rychlostí 480 Mb/s, takže není určen jen na nabíjení, ale i rychlou synchronizaci. Stojí 899 korun.
3. PROMATE PentaPower 6v1 – univerzální hybridní kabel
PentaPower je řešení pro ty, kteří už nechtějí hledat správný kabel. Zvládá šest různých kombinací konektorů a díky podpoře až 60W nabíjení je vhodný i pro notebooky. Oceníte jej doma, v autě i na cestách. A to zejména díky odolnému provedení z PVC a pleteného nylonu, které brání lámání či ohýbání. Umožňuje také přenos dat rychlostí 480 Mb/s, takže slouží jako plnohodnotný datový kabel. Pokud chcete jediný kabel, který pokryje většinu vašeho zařízení, je tohle trefa do černého. Cena je 699 korun.
4. PROMATE PowerDrive 120W – výkonná nabíječka do auta
PowerDrive 120W je ideální volba pro řidiče, kteří tráví hodně času na cestách. Díky dvojici USB-C portů s výkonem až 100 W a 20 W a jednomu USB-A portu podporujícímu Quick Charge 3.0 zvládne nabíjet telefon, tablet i notebook zároveň. Těšit vás bude rychlost, stabilita a bezpečnost. Integrovaný čip chrání proti přehřátí, přebití i zkratům. Pokud chcete, aby vám ve voze nikdy nic nedošlo, tahle nabíječka je nenahraditelný parťák. Cena je 1599 korun.
5. PROMATE Perk – cestovní nabíjecí sada vše v jednom
PROMATE Perk je kompaktní nabíjecí řešení, které se vejde do každé kapsy. V balení najdete krátký 60W USB-C kabel a sadu adaptérů (Lightning, Micro-USB, USB-A), díky nimž připojíte prakticky jakékoliv zařízení. Součástí je i prostor pro SIM karty a spona na jejich vyjímání, což je skvělé pro cestovatele. Ať vyrážíte na dovolenou nebo služební cestu, tahle drobná sada vám vyřeší většinu malých technických problémů, které jinak dokážou pěkně zkomplikovat den. Cena je 599 korun.