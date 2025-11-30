AirPods 4 za 2990 Kč? Zde je takto levně seženete!

Komerční sdělení: Rádi byste ať už sobě nebo někomu z vašich blízkých pod vánoční stromeček nadělili nová sluchátka AirPods? Pak pro vás máme tip na akci, který se vám bude zaručeně líbit. Na Alze totiž spadla cena základních AIrPods 4 pod magickou hranici 3000 Kč. Konkrétně je lze nyní sehnat jen za 2990 Kč, což je cena, za kterou u ověřených prodejců k dostání ještě nebyly. Pokud vás tedy tato velmi kvalitní sluchátka lákají, je nyní ideální chvíle k jejich pořízení. S tím však raději neotálejte – skladové zásoby Alzy nejsou v žádném případě neomezené.