Nové vivo X300: špičkový teleobjektiv, chytré video a rychlejší systém

Vlajková loď vivo X300 Pro vstupuje na český trh a přináší řadu technologií, které posouvají mobilní fotografii dál díky 200Mpx ZEISS APO teleobjektivu, vylepšenému obrazovému čipu vivo VS1 a operačnímu systému OriginOS 6. Výsledkem je smartphone, který v sobě spojuje moderní technologie, promyšlenou estetiku a praktičnost, což ocení zejména uživatelé hledající špičkový výkon i fotografické možnosti.
vivo X300 je stvořen pro všechny, kteří chtějí zachytit každý okamžik v profesionální kvalitě. Jeho 200Mpx ZEISS APO teleobjektiv využívá clonu f/1,6, povrchovou úpravu ZEISS T* a velký 1/1.4″ senzor, který pomáhá vytvářet mimořádně čisté snímky i v náročných světelných podmínkách. Technologie Noční zoom si poradí se scénami po setmění, zatímco Zoom Portrait s ohnisky od 24 mm po 135 mm umožňuje vytvářet portréty s charakteristickým retro nádechem ve stylu ZEISS Mirotar.
Pro kreativní tvůrce je připravena například funkce Multi-Crop AI Reframe, která umožňuje vytvořit z jediného záběru několik kompozic. Rušivé prvky lze odstranit jediným klepnutím díky funkci Live Photo AI Erase, která je ideální pro rychlou a čistou úpravu snímků bez nutnosti dalších zásahů do fotografie.
Video, které vezme dech
Model X300 Pro přináší nový zážitek z videotvorby. Nový režim Stage Mode 2.0 zvládá 4K záznam při 60 snímcích za sekundu v Dolby Vision, a díky pokročilému sledování pohybu dokáže automaticky udržet účinkující na podiu v záběru i při dynamických scénách.
Duální čipová architektura – výkonný procesor MediaTek Dimensity 9500 (3 nm, 4.21 GHz) a obrazový čip vivo VS1 – zpracovává obrazová data ještě před hlavním procesorem, což vede k realističtějším barvám, čistému obrazu a plynulým přechodům mezi světlem a stínem. Při natáčení tak telefon eliminuje běžné neduhy jako přepaly či trhané změny expozice.
Displej nejvyšší kvality
Přední stranu telefonu zdobí 6.78″ AMOLED LTPO displej s rozlišením 1260 × 2800 px, obnovovací frekvencí 120 Hz a extrémním jasem 4500 nitů. Technologie ZEISS Master Color poskytuje přesnou barevnost, zatímco 2160 Hz PWM Dimming a Circular Polarized Light 2.0 chrání oči a zajišťují pohodlné používání i při delším sledování obsahu. Displej tak zůstává dobře čitelný venku i v náročném světle.
Kombinace tenkého těla (7,99 mm), elegantního designu a prémiového Coral Velvet povrchu zaručuje nejen luxusní vzhled, ale i příjemný úchop. Telefon je zároveň mimořádně odolný – splňuje certifikace IP68 a IP69 a je chráněn tvrzeným Armor Glass sklem, což ocení zejména ti, kteří telefon často nosí bez pouzdra.
Výkon nové generace
Uvnitř vlajkové lodi pracuje nejmodernější čipset MediaTek Dimensity 9500 vyráběný 3nm procesem, doplněný až o 16 GB RAM a 1 TB interní úložiště. Taková kombinace přináší okamžité reakce systému, rychlé načítání aplikací a dostatek výkonu i pro náročné hry či profesionální práci. Telefon tak bez problémů zvládá multitasking i dlouhodobou zátěž.
O energii se stará baterie s kapacitou 5440 mAh, kterou lze nabít na 50 % už za 12 minut díky technologii 90 W FlashCharge. K dispozici je i 40 W bezdrátové nabíjení a praktická funkce Global Bypass Charging, která při hraní nebo navigaci přesměruje napájení přímo do systému a zmenšuje zahřívání i opotřebení baterie. To se hodí hlavně při dlouhém hraní nebo streamování.
OriginOS 6: inteligence a plynulost
Díky technologii Origin Smooth Engine reaguje nový operační systém OriginOS 6 na každý dotek okamžitě, spouštění aplikací je o 18,5 % rychlejší a animace působí přirozeně a živě. Designové prostředí Origin Design sjednocuje barvy, ikony i písmo do harmonického celku inspirovaného přírodou. Nové písmo vivo Sans podporuje přes 40 jazyků a umožňuje jemné doladění vizuálního stylu.
Umělá inteligence vivo AI rozpoznává zvyky uživatele, navrhuje akce v reálném čase a pomocí funkce Origin Island umožňuje přirozenou interakci se systémem bez zbytečného přepínání aplikací. Systém tak působí rychle a intuitivně i při náročnějším používání.
vivo X300 myslí i na bezpečnost. Integruje HW Security Chip, ultrazvukovou 3D čtečku otisků prstů a značku vivo Security, které chrání uživatelská data na softwarové i hardwarové úrovni.
Cena, dostupnost a bonusy
Model vivo X300 Pro zakoupíte u vybraných prodejců za doporučenou cenu 34 999 Kč. Kompaktnější model vivo X300 je pak dispozici za 26 999 Kč.
Oba modely nabízejí prodlouženou záruku (2+1 rok) a 5letou záruku na baterii.