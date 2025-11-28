Spotify Wrapped už brzy zaplaví sítě! Výsledky zajímají přes polovinu uživatelů, sdílí je ale jen necelá desetina

Už jen několik dnů nás dělí od zveřejnění osobního výročního žebříčku nejposlouchanější hudby za rok 2025: Spotify Wrapped. Výsledky pak na chvíli zaplaví sociální sítě, protože uživatelé po celém světě je rádi sdílejí a dávají tak na odiv, jaké interprety, alba, žánry či podcasty tento rok nejvíce poslouchali. Ale kolik českých uživatelů tyto žebříčky doopravdy zajímají? A kolik jich je sdílí? Na to jsme se zeptali v jednom z našich posledních výzkumů.
Výzkum realizovala agentura ResSOLUTION Group na reprezentativním vzorku tisícovky respondentů české internetové populace z National Sample CZ (dříve Český národní panel) ve věku 15 a více let.
Služby pro streamování hudby
V internetové populaci Čechů starších 15 let je podle aktuálních dat ResSOLUTION Group 36 % uživatelů služby Spotify, 35 % uživatelů YouTube Music a 5 % těch, kteří pro streamování hudby používají Apple Music. Ostatní aplikace, jako jsou Tidal nebo Deezer, používají jen jednotky procent dotázaných. 36 % respondentů potom aktuálně nepoužívá žádnou z platforem pro streamování hudby.
Asi nepřekvapí, že některou ze zmiňovaných služeb častěji využívají mladší dotázaní, převážně pak ti ve věku 15–34 let. Výjimku tvoří pouze YouTube Music, kterou využívají v největší míře respondenti ve věku 35–54 let.
Spotify Wrapped
Ve výzkumu jsme se blíže podívali na zájem o výroční výsledky osobních poslechových návyků na nejvyužívanější platformě Spotify, známé jako Spotify Wrapped. Ty se v profilech uživatelů běžně objevují už koncem listopadu či začátkem prosince. Více než polovinu (54 %) českých uživatelů služby jejich výsledky obvykle zajímají. Ve větší míře to platí pro ženy a z hlediska věku pro nejmladší kategorii 15–34 let. 28 % dotázaných je však pouze prohlíží, ale nijak je nesdílí. 15 % je sdílí v soukromých konverzacích se svými známými (mezi nejmladšími uživateli je to 24 %) a pouze 8 % českých uživatelů Spotify je sdílí veřejně na svých sociálních sítích (z nejmladších 13 %).
A co uživatele na výsledcích Spotify Wrapped zajímá nejvíc? Největší část dotázaných, které tyto žebříčky zajímají, je zvědavá na interprety, skladby a žánry, které v daném roce poslouchali – odpověděly tak tři čtvrtiny dotázaných. Více než polovinu (53 %) pak zajímá vývoj jejich hudebního vkusu. Čtvrtina je sleduje kvůli porovnávání svého poslechu s ostatními uživateli a 15 % zajímá vizuální zpracování samotného Spotify Wrapped, které mívá podobu krátkých personalizovaných animací.
Co se týče výsledků Spotify Wrapped ostatních lidí, tak 83 % vzorku odpovědělo, že je nezajímají. Pouze 10 % uvedlo, že je zajímají výsledky jejich přátel sdílené v soukromé konverzaci a 8 % pak projevuje zájem o příspěvky s těmito žebříčky na sociálních sítích. 4 % se zajímají o výsledky sdílené celebritami nebo známými osobnostmi.