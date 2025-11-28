PlayStation 5 (Pro) je nyní díky Black Friday v brutální slevě! Takto levný ještě nikdy nebyl

Komerční sdělení: Pokud pokukujete po PlayStationu 5 (nebo rovnou variantě Pro), případně po čerstvých DualSense ovladačích, PSVR2 či dokonce sluchátkách PS5 Pulse Explore, teď rozhodně zpozorněte. Sony totiž spustilo pořádně štědrý Black Friday výprodej, který sráží ceny těchhle vyhledávaných herních kousků klidně o tisíce korun. Upřímně řečeno – lepší chvíle na pořízení herní výbavy tu dlouho nebyla.
Veškeré PS5 produkty v Black Friday naleznete zde
Do slevy se dostaly jak klasické verze, tak i model PS5 Pro s tím, že v obou případech padly ceny opravdu zásadním způsobem. Totéž v bledě modrém ale lze říci i o cenách příslušenství v čele s ovladači DualSense, které jsou navíc za super cenu k dispozici ve všech barvách, které jsou standardně k dispozici. Zkrátka a dobře, je o co stát a pokud si tedy chcete své oblíbené videohry užít naplno, je nyní nejlepší chvíle k pořízení hardwaru, který vám to naplno umožní. Ale pozor, skladové zásoby prodejců nejsou neomezené a tedy doporučujeme s nákupy neotálet.
- PlayStation 5 Digital Edition (Slim) za 8 990 Kč
- PlayStation 5 (Slim) 1TB + EA FC 26 za 10 990 Kč
- PlayStation 5 (Slim) 1TB za 10 990 Kč
- PlayStation 5 Pro 2TB za 16 990 Kč
- PS5 DualSense za 1 399 Kč – všechny barvy
- PlayStation 5 Pulse Explore za 3 990 Kč
- PlayStation VR2 za 8 690 Kč
Tvrdit „Takto levný ještě nikdy nebyl“ je naprostý fake. Za tuto cenu už byl minimálně 2x.