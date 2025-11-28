Flexibilita, výkon a styl: konvertibilní notebooky, které se přizpůsobí vašemu tempu

Tisková zpráva: Kolikrát jste dnes změnili prostředí? Ráno rychlá káva doma, dopolední schůzka v kanceláři, odpoledne práce z kavárny a večer chvíle pro sebe. Moderní život je velmi dynamický a technologie by měla být stejně flexibilní jako vy. Proto Lenovo přináší konvertibilní notebooky Yoga 7 2-in-1 (modely 14ILL10 a 16AKP10), které kombinují výkon, eleganci a chytré funkce pro každodenní multitasking.
Obraz a výkon bez kompromisů
Yoga 7 2-in-1 je navržen tak, aby zvládl vše, co očekáváte od notebooku i tabletu. Díky otočnému pantu a dotykovému displeji se během okamžiku promění z výkonného notebooku na praktický tablet. Potřebujete psát e-maily? Notebookový režim. Chcete kreslit, retušovat fotografie nebo sledovat film? Rozevřete víko a udělejte z něj stan. Otočný pant a dotykový displej přináší svobodu ve všech režimech. Je ideální pro všechny, kdo střídají práci s cestováním a volným časem. Uspokojí i uživatele s vysokými nároky na promyšlený design.
Modely Yoga 7 2-in-1 jsou vybaveny procesory Intel Core Ultra nebo AMD Ryzen AI, rychlými SSD disky a displejem s vysokým rozlišením, který zajišťuje ostrý obraz a živé barvy. To oceníte nejen při práci s dokumenty, ale i při kreativních činnostech.
Chytré funkce a styl
Nová éra umělé inteligence v systému Windows přináší Copilot+, který vám pomůže zvládnout více úkolů rychleji a bez stresu. Potřebujete připravit prezentaci, naplánovat víkendový výlet nebo najít inspiraci pro nový projekt? Copilot+ to zvládne za vás a vy tak máte více času na to, co je opravdu důležité.
Jedinečný design, kovové provedení, tenké rámečky a elegantní linie dělají z Yoga 7 2-in-1 zařízení, které vynikne v každém prostředí, od kanceláře přes kavárnu až po domov. A díky dlouhé výdrži baterie vás nezklame ani po uplynutí náročného pracovního dne.
Pokud hledáte notebook, který se přizpůsobí vašemu tempu, Lenovo Yoga 7 2-in-1 je jasná volba. Flexibilita, výkon a inteligentní funkce, to je kombinace, která vám dá svobodu žít naplno. Model s 14″ displejem pořídíte u vybraných prodejců za cenu od 31 990 Kč, zatímco větší 16″ varianta je dostupná od 29 990 Kč. Oba modely jsou navíc kryty službou Lenovo Premium Care na 3 roky, která nabízí nepřetržitou podporu 24/7, asistenci při používání softwaru i hardwaru, rychlé opravy a servis přímo u vás.