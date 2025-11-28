Zavřít reklamu

Chcete nové Garminy? Garmin Brno vám poradí, které jsou pro vás ideální 

Tiskové zprávy
Adam Kos
Komerční sdělení: Společnost Garmin má bohaté portfolio svých chytrých hodinek, díky čemuž zákazníkovi nabízí skutečnou variabilitu výběru. Ten ale může být snadno zmaten z toho, který model vlastně vybrat. A proto přichází Garmin Brno se svým velkým vánočním dárkovým průvodcem. 

Tento velký vánoční dárkový průvodce ale neporadí jen vám, pokud tápete v tom, které hodinky pořídit sobě, ale i pokud je chcete pro někoho ze svých blízkých. Dělí se do několika kategorií: 

  • Dárky pro muže 
  • Dárkové výhodné balíčky pro něj 
  • Dárky pro ženy 
  • Dárkové výhodné balíčky pro ni 
  • Dárkové poukazy 

V sekcích dárků pro může a ženy tak můžete vybírat ty pro běžné ale i pokročilé běžce, turisty, cyklisty, golfisty, ale také třeba potápěče nebo letce. Najdete tu i stylovou kategorii Módní nadšenec/fanynka nebo sekci Luxusní výběr. Průvodce se ale nesoustředí jen na hodinky, nýbrž také počítače, radary, navigace, trenažéry, ovladače, hrudní pásy atd. V cenově zvýhodněných balíčcích pak najdete určitý model hodinek právě spolu s posledním řečeným, tedy hrudním pásem pro přesnější měření, ale také klidně i kombinaci satelitní navigace s přední kamerou automobilu. 

Garmin dárkový poradce 3 Garmin dárkový poradce 3
Garmin dárkový poradce 2 Garmin dárkový poradce 2
Garmin dárkový poradce 1 Garmin dárkový poradce 1
Garmin dárkový poradce 4 Garmin dárkový poradce 4
Vstoupit do galerie

A samozřejmě pokud si nejste jistí, čím udělat radost, tak s dárkovým poukazem nikdy nešlápnete vedle. Dopřejete s ním svým blízkým možnost vybrat si přesně to, po čem sami touží. Darovat jim tak můžete poukaz na nákup zboží v Garmin Brno (e-shopu i kamenné prodejně) v ceně od 1 000 až 10 000 Kč. Platnost takového poukazu je navíc jeden rok od data vystavení, takže obdarovaný má opravdu dlouhou dobu na to si ideálně vybrat zařízení svému srdci nejbližší. 

Dárkového průvodce Garmin Brno najdete zde

