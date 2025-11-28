Chcete nové Garminy? Garmin Brno vám poradí, které jsou pro vás ideální 

Komerční sdělení: Společnost Garmin má bohaté portfolio svých chytrých hodinek, díky čemuž zákazníkovi nabízí skutečnou variabilitu výběru. Ten ale může být snadno zmaten z toho, který model vlastně vybrat. A proto přichází Garmin Brno se svým velkým vánočním dárkovým průvodcem.
Tento velký vánoční dárkový průvodce ale neporadí jen vám, pokud tápete v tom, které hodinky pořídit sobě, ale i pokud je chcete pro někoho ze svých blízkých. Dělí se do několika kategorií:
- Dárky pro muže
- Dárkové výhodné balíčky pro něj
- Dárky pro ženy
- Dárkové výhodné balíčky pro ni
- Dárkové poukazy
V sekcích dárků pro může a ženy tak můžete vybírat ty pro běžné ale i pokročilé běžce, turisty, cyklisty, golfisty, ale také třeba potápěče nebo letce. Najdete tu i stylovou kategorii Módní nadšenec/fanynka nebo sekci Luxusní výběr. Průvodce se ale nesoustředí jen na hodinky, nýbrž také počítače, radary, navigace, trenažéry, ovladače, hrudní pásy atd. V cenově zvýhodněných balíčcích pak najdete určitý model hodinek právě spolu s posledním řečeným, tedy hrudním pásem pro přesnější měření, ale také klidně i kombinaci satelitní navigace s přední kamerou automobilu.
Fotogalerie
A samozřejmě pokud si nejste jistí, čím udělat radost, tak s dárkovým poukazem nikdy nešlápnete vedle. Dopřejete s ním svým blízkým možnost vybrat si přesně to, po čem sami touží. Darovat jim tak můžete poukaz na nákup zboží v Garmin Brno (e-shopu i kamenné prodejně) v ceně od 1 000 až 10 000 Kč. Platnost takového poukazu je navíc jeden rok od data vystavení, takže obdarovaný má opravdu dlouhou dobu na to si ideálně vybrat zařízení svému srdci nejbližší.