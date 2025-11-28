Zavřít reklamu

Apple Vision Pro jako jediná obrazovka? YouTuberka to na měsíc zkusila a takto svou zkušenost hodnotí

Apple Vision Pro
Martin Hradecký
0

YouTuberka Becca Farsace se rozhodla otestovat, zda může Apple Vision Pro nahradit všechny její běžné obrazovky. Po dobu jednoho měsíce odložila svůj počítač, notebook i televizi a přešla výhradně na Vision Pro. Výsledek? Zajímavá směs nadšení a frustrace.

Mohlo by vás zajímat

Farsace, známá svým objektivním pohledem na technologie, si pochvalovala hlavně skvělý obraz a možnost pracovat s více virtuálními obrazovkami najednou. Zejména v porovnání s malým notebookem šlo o výrazné zlepšení. Stejně tak oceňuje zážitek při sledování filmů – doslova jako osobní IMAX.

Izolace, pohodlí a každodenní kompromisy

Přesto přiznává, že dlouhodobé nošení headsetu má svá úskalí. Cítila se izolovaná, brýle ji fyzicky omezovaly, například při běžném pití kávy, a nošení headsetu celý den nebylo vždy komfortní. Nepomohlo ani, že Vision Pro narušoval každodenní zvyklosti a působil odtažitě v sociálních interakcích.

Podobné pocity sdílí i další uživatelé. Apple Vision Pro nabízí špičkovou technologii a obraz, ale je třeba si zvážit, zda to stojí za kompromisy v pohodlí a přirozené interakci s okolím.

vision celenka vision celenka
Apple vision pro Apple_vision_pro
vision pro vision_pro
vision pro apple vision pro apple
Vstoupit do galerie

Farsace na závěr svého videa doporučuje Vision Pro spíš jako doplňkové zařízení, než jako náhradu všech obrazovek. Jako domácí kino či rozšířený pracovní nástroj funguje skvěle – ale pro běžné každodenní používání má zatím daleko k ideálu. Celé video najdete na jejím kanálu a stojí za to – jde o upřímný a vyvážený pohled na to, co vlastně život s Vision Pro opravdu obnáší.

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.