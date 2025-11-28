Apple spustil Black Friday 2025! Zde je přehled bonusů, které rozdává

Na dnešní den si Apple naplánoval start své čtyřdenní nákupní akce, kterou reaguje na celosvětový Black Friday a následné Cyber Monday. Ačkoliv se z jeho strany přímých slev na produkty ani letos nedočkáme, při jejich koupi přes Apple Online Store můžete získat dárkové poukazy na další nákup a to až do výše 5000 Kč. Pojďme si tedy udělat přehled v tom, co je třeba koupit, abyste měli na dárkovou kartu nárok.
Jaké slevové karty Apple rozdává
- k iPhone 16 nebo 16e až 1500 Kč na dárkové kartě
- k iPadu Air či základnímu modelu až 2000 Kč na dárkové kartě
- k MacBooku Pro M4 Pro/M4 Max, MacBooku Air, iMacu či Macu mini až 5000 Kč na dárkové kartě
- k Apple Watch 11 či SE 3 až 1000 Kč na dárkové kartě
- k AirPods Max, AirPods Pro 3 nebo AirPods 4 až 1500 Kč na dárkové kartě
- k Apple TV 4K 500 Kč na dárkové kartě
- k Beats Studio Pro, Powerbeats Pro 2, Beats Sólo 4, Beats Studio Buds+ nebo reproduktoru Beats Pill až 1000 Kč na dárkové kartě
- k Magic Keyboard k iPadu Air, Magic Keyboard Folio k iPadu nebo Apple Pencil Pro 500 Kč na dárkové kartě