Zavřít reklamu

Apple oznámil Black Friday v Česku! Co nabídne letos?

Ostatní články
Jiří Filip
0

Stejně jako v předešlých letech, ani letos nevynechá Apple v České republice Black Friday a Cyber Monday. A stejně jako v předešlých letech na to půjde jinak než jsme zvyklí u naprosté většiny ostatních prodejců. Na rozdíl od nich totiž nechystá obří slevy na své produkty, ale “jen” klasické rozdávání dárkových karet pro další nákupy v jeho Apple Storu – a to jak kamenném, tak online. Na co se můžeme těšit.

ase header hero 202511

Od pátku 28. listopadu až do pondělí 1. prosince (tedy od oficiálního Black Friday do oficiálního Cyber Monday) bude Apple rozdávat k určitým produktům dárkové karty na další nákup v různých hodnotách. Co se týče dárkových karet k jednotlivým produktům, rozdělení je následující:

  • k iPhone 16 nebo 16e až 1500 Kč na dárkové kartě
  • k iPadu Air či základnímu modelu až 2000 Kč na dárkové kartě
  • k MacBooku Pro M4 Pro/M4 Max, MacBooku Air, iMacu či Macu mini až 5000 Kč na dárkové kartě
  • k Apple Watch 11 či SE 3 až 1000 Kč na dárkové kartě
  • k AirPods Max, AirPods Pro 3 nebo AirPods 4 až 1500 Kč na dárkové kartě
  • k Apple TV 4K 500 Kč na dárkové kartě
  • k Beats Studio Pro, Powerbeats Pro 2, Beats Sólo 4, Beats Studio Buds+ nebo reproduktoru Beats Pill až 1000 Kč na dárkové kartě
  • k  Magic Keyboard k iPadu Air, Magic Keyboard Folio k iPadu nebo Apple Pencil Pro 500 Kč na dárkové kartě

Z informací, které máme od Applu zatím k dispozici, se jako nejvýhodnější nákupy jeví v tuto chvíli Apple Watch SE či základní iPad, jelikož jsou poměrně levnými produkty, ke kterým lze dostat dárkovou kartu s poměrně vysokou hodnotou (nepočítáme-li Apple Pencil a tak podobně, kde však bude Apple pravděpodobně šetřit). Otázkou jsou v tuto chvíli AirPody, u kterých může Apple rozdávat v případě základních modelů jen pár stovek na další nákup, což jim na atraktivitě ubere. Pokud na nich však šetřit nebude, i ty by se mohly stát jedním z předmětů nákupního šílenství. Jasněji ale budeme ve výsledku mít až příští týden, kdy vše odstartuje.

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.