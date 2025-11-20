Apple oznámil Black Friday v Česku! Co nabídne letos?

Stejně jako v předešlých letech, ani letos nevynechá Apple v České republice Black Friday a Cyber Monday. A stejně jako v předešlých letech na to půjde jinak než jsme zvyklí u naprosté většiny ostatních prodejců. Na rozdíl od nich totiž nechystá obří slevy na své produkty, ale “jen” klasické rozdávání dárkových karet pro další nákupy v jeho Apple Storu – a to jak kamenném, tak online. Na co se můžeme těšit.
Od pátku 28. listopadu až do pondělí 1. prosince (tedy od oficiálního Black Friday do oficiálního Cyber Monday) bude Apple rozdávat k určitým produktům dárkové karty na další nákup v různých hodnotách. Co se týče dárkových karet k jednotlivým produktům, rozdělení je následující:
- k iPhone 16 nebo 16e až 1500 Kč na dárkové kartě
- k iPadu Air či základnímu modelu až 2000 Kč na dárkové kartě
- k MacBooku Pro M4 Pro/M4 Max, MacBooku Air, iMacu či Macu mini až 5000 Kč na dárkové kartě
- k Apple Watch 11 či SE 3 až 1000 Kč na dárkové kartě
- k AirPods Max, AirPods Pro 3 nebo AirPods 4 až 1500 Kč na dárkové kartě
- k Apple TV 4K 500 Kč na dárkové kartě
- k Beats Studio Pro, Powerbeats Pro 2, Beats Sólo 4, Beats Studio Buds+ nebo reproduktoru Beats Pill až 1000 Kč na dárkové kartě
- k Magic Keyboard k iPadu Air, Magic Keyboard Folio k iPadu nebo Apple Pencil Pro 500 Kč na dárkové kartě
Z informací, které máme od Applu zatím k dispozici, se jako nejvýhodnější nákupy jeví v tuto chvíli Apple Watch SE či základní iPad, jelikož jsou poměrně levnými produkty, ke kterým lze dostat dárkovou kartu s poměrně vysokou hodnotou (nepočítáme-li Apple Pencil a tak podobně, kde však bude Apple pravděpodobně šetřit). Otázkou jsou v tuto chvíli AirPody, u kterých může Apple rozdávat v případě základních modelů jen pár stovek na další nákup, což jim na atraktivitě ubere. Pokud na nich však šetřit nebude, i ty by se mohly stát jedním z předmětů nákupního šílenství. Jasněji ale budeme ve výsledku mít až příští týden, kdy vše odstartuje.