Poslední týden s nabídkami Black Friday! Doživotní Office 2021 Pro k dispozici za 29,28 € a mnoho dalších slev

Černý pátek je ideální příležitostí k významným úsporám, protože nabízí největší slevy v celém roce. Klíčovými kategoriemi, které stojí za pozornost, jsou počítačové nástroje, kde najdete bezkonkurenční ceny nejprodávanějších produktů MS a dalších značek, jako jsou Ashampoo a iObit! Nenechte si ujít vzácnou příležitost upgradovat svá zařízení díky nabídkám Godeal24 Black Friday Deals! Čas na tuto úžasnou nabídku se krátí. Pokud budete váhat, nakonec zaplatíte více za stejný softwarový klíč! Počínaje doživotní licencí Office 2021 Pro za 29,28 € s úsporou až 220 € získáte trvalý přístup ke klasickým, robustním aplikacím, jako jsou Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams (bezplatná verze), OneNote, Publisher a Access, bez jakýchkoli poplatků za předplatné. Každá aplikace běží lokálně, takže nemusíte být online ani se přihlašovat k účtu pokaždé, když otevřete soubor. Pokud vás unavuje každoročně platit za MS 365, Office 2021 Pro je alternativou.
Office dlouho nebyly levnější
- Office 2021 Pro Plus Key – 1 PC – 29.28€
- Office 2021 Home and Business for Mac – 59.29€
- Office 2021 Pro Plus Key – 2 Keys – 56.56€ (Only 28.28€/Key)
- Office 2021 Pro Plus Key – 3 Keys – 78.84€ (Only 26.28€/Key)
- Office 2021 Pro Plus Key – 5 PCs – 125.28€ (Only 25.06€/PC)
- Office 2019 Pro Plus Key – 1 PC – 24.75€
- Office 2019 Home and Business for Mac – 39.29€
- Office 2024 Home for PC/Mac – 139.99€
- Office 2024 Home and Business for PC/Mac – 149€
Windows 11 za bezkonkurenční ceny
- Win 11 Professional Key – 12.28€
- Win 11 Professional – 2 Keys – 24.28€ (Only 12.14€/Key)
- Win 11 Professional – 3 Keys – 34.28€ (Only 11.43€/Key)
- Win 11 Professional – 5 Keys – 52.98€(Only 10.60€ /Key)
- Win 11 Home Key – 12.08€
- Win 11 Home – 2 Keys – 23.98€ (Only 11.99€/Key)
- Win 10 Professional Key – 8.25€
- Win 10 Home Key – 8.15€
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC – 1 PC – 12.8€
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC – 1 PC – 12.25€
Cenově zvýhdoněné balíčky Windows + Office (Slevový kód „SGO62„)
- Win 11 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle – 40.29€
- Win 11 Pro + Office 2019 Pro Plus Bundle – 36.54€
- Win 11 Home + Office 2021 Pro Plus Bundle – 39.99€
- Win 11 Home + Office 2019 Pro Plus Bundle – 36.24€
- Visio Professional 2021 – 1 PC – 22.97€
- Project Professional 2021 – 1 PC – 25.70€
Množstevní slevy jsou tu pro vás!
- Office 2021 Pro – 50 Keys – 1250€ (Only 25€/Key)
- Office 2021 Pro – 100 Keys – 2400€ (Only 24€/Key)
- Win 11 Pro – 50 keys – 400€ (Only 8€/Key)
- Win 11 Pro – 100 keys – 750€ (Only 7.5€/Key)
Další softwarové nástroje v akci:
- Ashampoo PDF Pro 4 – 29.99€
- Ashampoo Backup Pro 26 – 9.99€
- IObit Driver Booster 13 – 17.69€
- Adguard – 3 Devices – Lifetime – 32.74€
- Internet Download Manager – 1 PC / Lifetime –21.99€
Jak zaplatit
- Přidejte produkt do nákupního košíku a po potvrzení klikněte na „Přejít k pokladně“!
- Vyplňte potřebné informace a klikněte na „Aktualizovat“.
- Klikněte na „Objednat“ a dokončete platbu!
