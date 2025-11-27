Levné padělky iPhone Pocket zaplavují internet, seženete je už od 260 Kč

Jen několik dní poté, co se limitovaná edice iPhone Pocket od Apple a japonské značky ISSEY MIYAKE vyprodala po celém světě, začaly se na internetu objevovat první padělky. Rychlost, s jakou se kopie dostaly na čínské e-shopy, je překvapující i na tamní poměry. Apple představil iPhone Pocket na začátku listopadu jako exkluzivní, 3D pletený doplněk určený k nošení iPhonu. Konstrukce připomíná něco mezi elastickou kapsou a pleteným popruhem. Díky otevřené struktuře je možné částečně vidět displej, aniž by bylo nutné telefon zcela vyndat. Doplněk se prodával ve dvou variantách. Krátké za 149,95 dolarů a dlouhé za 229,95 dolarů. Objednávky se otevřely 14. listopadu a během krátké doby byl produkt vyprodaný jak v USA, tak Evropě i Asii.
iPhone Pocket z Aliexpressu
Na platformách typu AliExpress se nyní objevují první repliky, často označené jako „1:1 kopie„. Prodávají se za ceny začínající kolem 6 dolarů, tedy za méně než pět procent původní částky. Tyto kopie se tváří podobně jako originál. Mají stejný tvar, podobné textilie i shodné barevné varianty. Rozdílem je chybějící branding ISSEY MIYAKE a pochybnosti o použitých materiálech. Někteří prodejci dokonce tvrdí, že používají „stejné výrobní postupy“, což je ale tvrzení, které je u podobných padělků typické. U Apple doplňků není výroba padělků ničím novým, ale rychlost, s jakou vznikly imitace iPhone Pocket, ukazuje na mimořádnou poptávku. Limitovaná dostupnost, neobvyklý design a výrazná cena vytvořily ideální podmínky pro vznik podobných levnějších alternativ. Pro zákazníky, kteří originál nestihli koupit, se může jednat o lákavou volbu. Je však nutné počítat s horší kvalitou a absencí záruky.