Víkend plný dárků v iStores: Druhá vlna výjimečných slev startuje už za pár dní

Komerční sdělení: Po úspěšné první vlně listopadových slev se v iStores schyluje k pokračování předvánoční jízdy, která má zákazníkům ušetřit nejen peníze, ale i nervy. Největší Apple Premium Partner na Slovensku spouští Víkend plný dárků, během něhož sáhne po výhodných cenách každý, kdo ještě nemá vyřešené vánoční překvapení pro své blízké – nebo s trochou štěstí i pro sebe. Akce potrvá od 28. listopadu od 8.00 až do 30. listopadu 2025 a proběhne jak ve všech 16 kamenných prodejnách, tak i online. V iStores zkrátka vsadili na jednoduché pravidlo – když už Vánoce, tak bez stresu. A nabídka, kterou přichystali, to jen potvrzuje.
iPhone 16 za 699 €
Jedna z hvězd letošního roku bude během akce k dostání za cenu, která se u takto čerstvého modelu zas tak často nevidí. iPhone 16 se drží na špici oblíbenosti díky svému výkonu, spolehlivosti a modernímu designu, a právě teď se z něj stává dárek, který udělá radost každému. Cena 699 € bude pro mnohé tím posledním impulzem, proč jej dát pod stromeček.
Apple Watch SE od 169 €
Pro děti, sportovce nebo kohokoli, kdo chce naskočit do ekosystému Applu za co nejnižší cenu, budou Apple Watch SE trefou do černého. Model s atraktivním poměrem výbavy a ceny přišel s částkou od 169 €, což z něj dělá ideální volbu pro všechny, kdo chtějí chytré hodinky bez zbytečného přemýšlení.
MacBook Air za 959 € + bonus při výkupu
Velmi zajímavě vypadá i cenovka u nejdostupnějšího MacBooku v nabídce. MacBook Air 13″ s čipem M4 a 256GB úložištěm vychází během akce na 959 €, což samo o sobě není vůbec špatné. Kdo navíc přinese starší zařízení na protiúčet, může u vybraných modelů získat ještě 100€ bonus navíc. A to už je nabídka, která dokáže udělat nový Mac výrazně dostupnější.
Slevy i na další zařízení a příslušenství
Vedle hlavních taháků se do akce dostávají i další oblíbené produkty – Apple Watch Series 10, iPad Air, AirTagy, MagSafe i Qi2 příslušenství, sluchátka, stabilizátory a celá řada doplňků, které se pod stromeček dávají možná ještě častěji než samotná zařízení. Kompletní přehled slev je dostupný na stránce akce, takže nic důležitého neunikne.
Nákup bez stresu – na prodejně i z domova
Kdo si chce vše osahat osobně, může přijít do kterékoliv z 16 prodejen iStores po celém Slovensku. Čeká tam klasika v podobě odborného poradenství, možnosti vyzkoušet zařízení naživo i pomoci s výběrem.