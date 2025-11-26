Garmin Bounce 2: Nekupujte dětem smartphone, kupte jim chytré hodinky 

Komerční sdělení: Garmin přinesl na trh novinku, která potěší nejen děti, ale i jejich rodiče. Bounce 2 jsou chytré hodinky s LTE připojením, díky kterému dítě nepotřebuje mít vlastní telefon, stačí když má hodinky na ruce. Komunikace i bezpečnost jsou totiž řešeny přímo na jejich zápěstí.
Na první pohled Garmin Bounce 2 zaujmou 1,2“ barevným AMOLED displejem, lehkým polymerovým tělem a voděodolností 5 ATM. Výdrž baterie je sice jen dva dny, ale za to hodinky nabízejí funkce, kterými to vyvažují.
Díky vestavěnému mikrofonu a reproduktoru mohou děti volat rodičům, posílat hlasové zprávy i textovky (přednastavené nebo jdou psát na dotykové displeji). Rodiče zase sledují polohu dítěte v reálném čase, nastavují bezpečné zóny a v případě nouze dostanou okamžité upozornění s odkazem na aktuální polohu. Vše funguje přes LTE, takže žádný telefon tu není potřeba – stačí předplatné Garmin (cca 270 Kč měsíčně).
Zábava i pohyb
Garmin Bounce 2 motivují děti k aktivitě – mají vestavěné hry, denní cíle, odměny za splněné úkoly a režim Škola, který vypne upozornění. Nechybí sledování spánku, počasí ani sportovní režimy od míčových her po zimní sporty. Na hudbu z Amazon Music tu pak jsou 4 GB integrované paměti. Děti tu ale najdou i kreativní hry.
Hodinky kombinují bezpečnost, komunikaci a zábavu v jednom zařízení. Dítě je stále ve spojení, rodiče mají klid a vše funguje bez nutnosti pořizovat smartphone. Jsou navíc dostupné ve třech líbivých barvách, černé kombinující šedou, fialové a tyrkysové, a to za cenu 7 490 Kč.