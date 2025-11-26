Zavřít reklamu

Apple má opět na dosah trůn pro nejhodnotnější společnost světa. Pomohl mu v tom Google a Meta

V technologickém světě občas stačí pár dnů na to, aby se roky budované jistoty nebezpečně zakymácely. Krásným příkladem je ostatně i dění posledních týdnů, kdy se Apple začal nečekaně přibližovat Nvidii, která přitom díky umělé inteligenci doslova vystřelila do stratosféry a dlouhé měsíce se vyhřívala na pozici nejhodnotnější společnosti světa. A co je na celé situaci možná nejzajímavější? Výraznou roli v tom hraje Google.

Ještě začátkem roku to přitom vypadalo, že Nvidia má pozici nejhodnotnější firmy světa jistou. Od roku 2023 totiž její akcie vzrostly o více než tisíc procent, protože se z ní stal prakticky monopolní dodavatel hardwaru, na kterém stojí celá současná AI horečka. Právě tento výjimečný růst firmě pomohl během první poloviny roku 2025 obě gigantické konkurenty bezpečně přeskočit.

Nvidia navíc minulý týden oznámila další fenomenální kvartál, díky čemuž její akcie opět vyskočily o několik procent a investoři si na chvíli oddechli, že se možná opravdu nepotvrdí obavy z přefouknuté AI bubliny. Ale už následující den technologický sektor zamířil dolů a akcie Nvidie s ním. Podle zprávy serveru The Information má totiž Meta vyjednávat s Googlem o víceletém kontraktu na dodávku AI čipů v hodnotě několika miliard dolarů. Jinými slovy, jedna z nejvlivnějších firem dneška možná začne sázet na jiného dodavatele, než je Nvidia. Reakce trhu na sebe nenechala dlouho čekat a akcie Nvidia spadly o zhruba pět procent. 

Apple mezitím stojí v klidu stranou a trpělivě sbírá body. Jeho akcie už několik měsíců stabilně rostou, takže se tržní kapitalizace firmy vyšvihla na 4,124 bilionu dolarů. Nvidia sice stále vede, ale už jen o malý kousek – konkrétně má hodnotu 4,234 bilionu. Pokud tedy bude Apple držet své tempo růstu i nadále a naopak Nvidia bude klesat kvůli obavám investorů. trůn pro nejhodnotnější firmu světa se dočká další změny, 

Pokud se tak stane, půjde o pořádný paradox. Apple je totiž dlouhodobě kritizován za pomalejší zavádění AI, ale právě to mu dnes může hrát do karet. Kdyby se totiž ukázalo, že část AI boomu je skutečně jen přehnané očekávání, Apple nebude zdaleka tak zranitelný jako firmy, které do něj investovaly všechno. Nechme se tedy překvapit, jak se celá zápletka vyvrbí a kdo bude na jejím konci stát nejvýše. 

