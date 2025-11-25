Že jsou iPhony v posledních letech stále stejně rychlé? Přesvědčíme vás o opaku!

YouTube kanál PhoneBuff zveřejnil nové srovnávací video, které zábavnou formou ukazuje, jak se každoročně mění výkon iPhonů. Nejde o laboratorní test. Byly použita robotická ramena, která ve stejný moment dělají konkrétní úkon. Vše je vloženo do videa umístěného pod odstavcem, v němž lze přehledně vidět, jak na tom jednotlivé modely jsou. V tomto testu se proti sobě postavilo šest modelů řady Pro Max – od iPhonu 12 až po aktuální iPhone 17. PhoneBuff tak prezentuje svůj dosud nejrozsáhlejší test, který zahrnuje širokou škálu úloh. A to od pořizování fotografií a jejich zpracování přes načítání náročných aplikací a her až po střih videa či editaci snímků.
Fotogalerie
Tento postup umožňuje jasně vidět, jak se výkon u jednotlivých generací proměňoval a jak se zdánlivě malé meziroční rozdíly mohou nasčítat do znatelného posunu. Zajímavé je, že starší modely si v některých částech testu vedly překvapivě dobře. iPhone 13 Pro Max například v několika zátěžových scénářích držel krok s novějšími zařízeními. Je však nepřekvapivé, že iPhone 17 Pro Max nakonec dokončil celé kolo s výrazným náskokem a obsadil první místo. I když podobné testy nemusí oslovit každého, PhoneBuff přináší velmi vizuálně poutavý způsob, jak výkonové rozdíly interpretovat. Za nás by takto měly takové testy vypadat. Pokud vás zajímá, jak moc se jednotlivé generace iPhonů skutečně liší v praxi, stojí video za zhlédnutí.