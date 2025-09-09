Zavřít reklamu

Máme opět smůlu! iPhone 17 Pro (Max) s větší baterkou se v ČR prodávat nebude

iPhone 17 Pro / Aiir
Jiří Filip
0

Pokud jste dnešní Apple Keynote sledovali bedlivě, dost možná vás zaujala slova předních představitelů Applu o tom, že v iPhonech 17 Pro (Max) byla použita opravdu velká baterie, díky které by se měly oba modely posunout z hlediska výdrže na nový level. V případě modelů bez slotu pro fyzickou SIM kartu by pak měla být výdrž baterie ještě podstatně lepší, jelikož Apple vůbec poprvé v historii využil místo vzniklé uvolněním slotu k navýšení kapacity baterie. Doposud totiž toto místo jen vyplňoval plastovou zarážkou ve snaze utěsnit vnitřní prostor. Leckdo si tedy určitě řekl, že je pro něj vhodnější volbou koupě právě eSIM-only modelu, jelikož mu poskytne větší baterii a tedy i delší výdrž. Je tu však bohužel jeden nepříjemný háček – ten se v Česku prodávat nebude.

mpv-shot0107
mpv-shot0108
mpv-shot0109
mpv-shot0110
mpv-shot0111
mpv-shot0112
mpv-shot0113
mpv-shot0114
mpv-shot0115
mpv-shot0117
mpv-shot0118
mpv-shot0119
mpv-shot0120
mpv-shot0122
mpv-shot0124
mpv-shot0125
mpv-shot0127
mpv-shot0128
mpv-shot0129
iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro
iPhone 17 Pro
mpv-shot0135
mpv-shot0136
mpv-shot0138
mpv-shot0139
mpv-shot0140
mpv-shot0141
mpv-shot0142
mpv-shot0143
mpv-shot0166
mpv-shot0168
mpv-shot0169
mpv-shot0144
mpv-shot0145
mpv-shot0146
mpv-shot0147
mpv-shot0148
mpv-shot0149
mpv-shot0150
mpv-shot0151
mpv-shot0159
mpv-shot0160
mpv-shot0161
mpv-shot0162
mpv-shot0164
mpv-shot0165
mpv-shot0001
mpv-shot0170
mpv-shot0171
mpv-shot0172
mpv-shot0173
mpv-shot0174
mpv-shot0175
mpv-shot0176
mpv-shot0177
mpv-shot0178
mpv-shot0179
mpv-shot0180
Vstoupit do galerie

Po spuštění tuzemského Apple Storu můžete při procesu objednávky iPhone 17 Pro (Max) vidět, že není na výběr mezi modely s fyzickou SIM a eSIM-only variantami. K dispozici u nás tedy budou i nadále jen modely se slotem pro fyzickou SIM, což jinými slovy znamená, že si na větší baterii můžeme nechat zajít chuť. A je to škoda. V předešlých týdnech se totiž intenzivně spekulovalo nad tím, že se v mnoha zemích Evropy právě eSIM-only modely budou prodávat, ale jak se ukázalo, minimálně na Česko se v tomto směru nedostalo. Přitom iPhone Air s eSIM zde k dispozici je a tudíž by člověk čekal, že s infrastrukturou operátorů nebude tak úplně problém.

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.