Máme opět smůlu! iPhone 17 Pro (Max) s větší baterkou se v ČR prodávat nebude

Pokud jste dnešní Apple Keynote sledovali bedlivě, dost možná vás zaujala slova předních představitelů Applu o tom, že v iPhonech 17 Pro (Max) byla použita opravdu velká baterie, díky které by se měly oba modely posunout z hlediska výdrže na nový level. V případě modelů bez slotu pro fyzickou SIM kartu by pak měla být výdrž baterie ještě podstatně lepší, jelikož Apple vůbec poprvé v historii využil místo vzniklé uvolněním slotu k navýšení kapacity baterie. Doposud totiž toto místo jen vyplňoval plastovou zarážkou ve snaze utěsnit vnitřní prostor. Leckdo si tedy určitě řekl, že je pro něj vhodnější volbou koupě právě eSIM-only modelu, jelikož mu poskytne větší baterii a tedy i delší výdrž. Je tu však bohužel jeden nepříjemný háček – ten se v Česku prodávat nebude.
Fotogalerie
Po spuštění tuzemského Apple Storu můžete při procesu objednávky iPhone 17 Pro (Max) vidět, že není na výběr mezi modely s fyzickou SIM a eSIM-only variantami. K dispozici u nás tedy budou i nadále jen modely se slotem pro fyzickou SIM, což jinými slovy znamená, že si na větší baterii můžeme nechat zajít chuť. A je to škoda. V předešlých týdnech se totiž intenzivně spekulovalo nad tím, že se v mnoha zemích Evropy právě eSIM-only modely budou prodávat, ale jak se ukázalo, minimálně na Česko se v tomto směru nedostalo. Přitom iPhone Air s eSIM zde k dispozici je a tudíž by člověk čekal, že s infrastrukturou operátorů nebude tak úplně problém.