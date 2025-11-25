Pluribus trhá rekordy! Apple hlásí nejlepší seriálový start v historii Apple TV

Nový sci-fi seriál Pluribus se stal nejúspěšnějším dramatickým debutem v historii Apple TV. Podle informací zveřejněných serverem Deadline překonal i sledovanost očekávané druhé řady Severance, která odstartovala začátkem roku 2025.
Apple sice tradičně nezveřejňuje konkrétní čísla, ale potvrzuje, že Pluribus dosáhl největšího globálního startu dramatického seriálu na své platformě. Seriál zaujal diváky především v USA, Velké Británii, Kanadě, Brazílii, Austrálii, Německu, Mexiku, Indii a Francii. Nové epizody vycházejí každý pátek – čtvrtý díl je plánován už dnes večer.
Devět epizod, dva roky jistoty
První řada nabídne devět epizod, přičemž finále je naplánováno na 26. prosince 2025. Apple TV už zároveň potvrdilo, že druhá řada je ve vývoji. Práva na seriál získala společnost v roce 2022 po tvrdém konkurenčním boji – a rovnou objednala dvě série.
Silný závěr roku pro Apple TV
Úspěch Pluribus završuje mimořádně silný rok pro Apple TV. Po úspěchu Severance 2 a očekávaném prosincovém uvedení filmu F1: The Movie přichází další hit. Od roku 2026 navíc bude předplatné zahrnovat i Formuli 1 a Major League Soccer, což dále zvýší atraktivitu služby. Apple TV stojí 199 Kč měsíčně a je také součástí výhodného balíčku Apple One.