Hvězdný Jason Momoa hlásí návrat na Apple TV! A opět bude o co stát

Jason Momoa se na Apple TV pomalu stává stálicí, a pokud se potvrdí nejnovější informace, jeho spolupráce s Applem zdaleka neřekla poslední slovo. Podle zprávy Deadline totiž vzniká další velký projekt s názvem Nomad, v němž by měl Momoa znovu zaujmout hlavní roli. A jak to tak bývá, když Apple na něco ukáže prstem, nebývá to malá věc.
Momoa pro Apple není žádným nováčkem. Když platforma v roce 2019 odstartovala, byl to právě on, kdo ji táhl v jedné z úvodních vlajkových lodí, postapokalyptickém seriálu See. Ten sice nikdy neprorazil v masové popularitě, ale rok od roku si budoval věrnou komunitu fanoušků a pomalu dozrával až k docela vydařenému finále v roce 2022. O pár měsíců později se Momoa ale na Apple TV+ přece jen vrátil, tentokrát s Chief of War, historickým dramatem, které sklidilo nečekaně silnou odezvu. Kritici i diváci mu dali jasně najevo, že tohle je Momoa, kterého chtějí vidět častěji — na Rotten Tomatoes má dokonce 92 %.
A teď to vypadá, že Apple přikládá pod kotlem znovu. Podle Deadline má Momoa připravovat svou třetí velkou show, tentokrát s názvem Nomad. Zápletka zní jako čirá adrenalinová jízda: odehrává se v temném podsvětí novozélandských motorkářských gangů, kde válečník rozpolcený mezi dvěma rodinami a dvěma světy musí zvolit, kým vlastně je. Projekt má mít na starosti Kurt Sutter ze Sons of Anarchy společně s Chrisem Collinsem, jehož rukopis znáte z Johna Wicka 3, The Wire, nebo The Man in the High Castle. Showrunnerem bude právě Collins a to je samo o sobě slušná známka kvality.
Zatím nejde o nic oficiálního. Apple mlčí, pilotní scénář se teprve píše a premiéra zřejmě přijde až za pár let. Přesto už teď působí Nomad jako další z projektů, které Apple vytáhne na světla reflektorů a udělá kolem nich pořádný humbuk. Momoa má totiž na službě status takřka domácí hvězdy — a to, v kombinaci s týmem, který má zkušenosti s těžkotonážní televizní tvorbou, je recept na to, aby Apple TV+ měl zase jeden z těch momentů, kdy se o něm začne mluvit opravdu nahlas.