JBL Black Friday brzy končí: Nepropásněte prémiová sluchátka a reproduktory za nejlepší ceny v roku!

Komerční sdělení: Jedna z nejznámějších audio značek a symbol ikonického zvuku, který asi všichni dobře známe, JBL, obohacuje svou Black Friday nabídku o desítky dalších modelů. Má to však malý háček. JBL Black Friday končí už 1. 12. 2025. Přinášíme Vám TOP 5 prvotřídních JBL produktů, které naleznete ve skvělé akciové ceně už jen tento týden.
1. JBL Tour One M3:Nejprémiovější sluchátka přes hlavu od JBL se slevou 9 %!
Sluchátka JBL Tour One M3 nabízejí JBL Pro Sound s 40 mm mica-dome měniči a funkcí JBL Spatial Sound. Díky špičkovému aktivnímu potlačení hluku (ANC 2.0) s 8 mikrofony se plně soustředíte, zatímco funkce Ambient Aware vám umožní vnímat okolí.
Aplikace JBL Headphones nabízí personalizaci zvuku přes Person-Fi 3.0 a rozsáhlý ekvalizér. Ohromující výdrž baterie až 70 hodin a rychlé nabíjení (5 hodin za 5 minut) jsou ideální pro cestování a funkce Auracast umožňuje sdílet audio s vašim partnerem. Sluchátka jsou dostupná v černém, latte a modrém provedení v Black Friday slevě 9 %. JBL Tour One M3 zakoupíte za pouhých 7 999,- Kč na jbl.cz nebo u autorizovaných prodejců. Původní cena: 8 790,- Kč.
2. JBL Tour Pro 3: Sluchátka do uší se smart nabíjecím pouzdrem ve slevě 8 %!
Prémiová sluchátka JBL Tour Pro 3 do uší přinášejí vysoce kvalitní zvuk díky hybridním duálním měničům. Nabízejí ultra výkonné ANC a Ambient Aware. Klíčovou inovací je však Smart nabíjecí pouzdro s dotykovým displejem. Displej umožňuje ovládat ANC, Spatial Sound, ekvalizér, přeskakovat skladby a spoustu dalších funkcí bez použití chytrého telefonu.
Výdrž baterie je až 11 hodin + dalších 33 hodin ve smart pouzdře. Pouzdro také slouží jako Auracast vysílač pro sdílení zvuku nebo bezdrátové připojení k palubním systémům. Úplná personalizace sluchátek a širší spektrum funkcí je dostupné přes aplikaci JBL Headphones. Tour Pro 3, dostupné v černém a latte provedení naleznete v Black Friday slevě 8 %. JBL Tour Pro 3 zakoupíte za pouhých 6 999,- Kč na jbl.cz nebo u autorizovaných prodejců. Původní cena: 7 590,- Kč.
3. JBL Bar 500 MK2: Soundbar se zvukem, ověřeným kinosálem se slevou 15 %!
JBL Bar 500 MK2 je 5.1kanálový TV reproduktor s celkovým výkonem 750 W. Soundbar přináší pohlcující zvuk díky technologiím Dolby Atmos a MultiBeam 3.0 a funkce Pure Voice 2.0 zajišťuje křišťálově čisté dialogy i během akčních scén.
K soundbaru nechybí bezdrátový 10″ subwoofer zajišťující hluboké basy. Díky vestavěnému mikrofonu se soundbar automaticky kalibruje dle akustiky vaší místnosti a je kompatibilní se všemi TV, ideální do středně velkých až větších místností. Najdete ho v bezkonkurenční Black Friday slevě 15 %. JBL Bar 500 MK2 zakoupíte za pouhých 13 899,- Kč na jbl.cz nebo u autorizovaných prodejců. Původní cena: 16 390,- Kč.
4. JBL Flip 7: Ikonický Bluetooth reproduktor v nejnovějším provedení ve slevě 21 %!
Ikonický přenosný reproduktor, JBL Flip 7 a vítěz prestižních ocenění EISA a What-Hifi? přináší silný JBL Pro Sound s AI Sound Boost, který může být reprodukován bezztrátově přes USB-C připojení. S certifikací IP68 vůči vodě a prachu, odolností vůči pádům z výšky 1 metr na betonový povrch, přídavnou karabinkou nebo poutkem, váhou přibližně 0,5 kg a výdrží baterie až 14 hodin + 2 hodiny s PlayTime Boost, je ideálním kandidátem na celodenní výlet v jakémkoliv počasí a prostředí.
Pro silnější zážitek je možné jej propojit s dalšími reproduktory pomocí technologie Auracast. Najdete ho ve skvělé Black Friday slevě 21%. JBL Flip 7 zakoupíte za pouhých 2 999,- Kč na jbl.cz nebo u autorizovaných prodejců. Původní cena: 3 790,- Kč.
5. JBL PartyBox Club 120: Párty reproduktor s vyměnitelnou baterií a světelnou show ve slevě 25 %!
Párty reproduktor JBL PartyBox Club 120 s výkonem 160 W přináší díky JBL Pro Sound a AI Sound Boost pronikavý zvuk a dynamickou, personalizovatelnou světelnou show, čímž zaručuje nezapomenutelný zážitek. Díky ochraně IPX4, sklápěcí rukojeti a vyměnitelné baterii s výdrží až 12 hodin, je ideální k použití kdekoli.
Disponuje duálním 6,3mm jack vstupem pro mikrofon a hudební nástroje a díky funkci Auracast můžete neomezeně propojit více reproduktorů pro silnější zvuk. Hlavní funkce, včetně Bass Boost, jsou ovladatelné přímo na reproduktoru nebo přes aplikaci JBL PartyBox. Najdete ho v mimořádné Black Friday slevě 25%. JBL PartyBox Club 120 zakoupíte za pouhých 7 499,- Kč na jbl.cz nebo u autorizovaných prodejců. Původní cena: 9 990,- Kč.