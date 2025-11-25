Google si v nové reklamě dělá srandu z iPhonů!

Pokud jste si mysleli, že se vysmívání se konkurenci v reklamách technologických společností už nenosí, jste na omylu. Zářným příkladem je totiž čerstvá reklama od Googlu, který se zjevně rozhodl, že letošní vánoční sezona nebude jen o telefonech, ale i o muzikálech. V nejnovějším díle své série „BestPhonesForever“ totiž vypustil reklamu, která je tentokrát inspirovaná filmem Wicked: For Good, který vstupuje v těchto dnech do kin. A místo klasického porovnávání funkcí tu máme duet dvou smartphonů, přičemž iPhone se v něm rozněžní nad Pixelem tak moc, až začne zpívat. Ano, opravdu.
Reklama se jako již tradičně snaží trefovat do notoricky známé myšlenky Googlu, že měl spoustu softwarových novinek před Applem. Ve videu proto padne zmínka o opravování fotek, přepisu hovorů nebo AI asistentovi, se kterým se dá normálně mluvit, což je něco, čím se Google chlubí už roky. Zpívající iPhone v reklamě dokonce pronáší, že Pixel vždy „ukazuje cestu“. Tedy minimálně podle Googlu.
Otázkou ale je, jestli tahle hudební vložka vlastně někoho přesvědčí, že má dát šanci Pixelu. Reklama totiž prakticky nic neukáže, ale nabízí jen muzikálové okénko, které působí spíš jako vtípek, nežli „motivační“ video k přechodu. Ostatně celá série BestPhonesForever funguje hlavně jako pobavení pro fanoušky Androidu, kteří si rádi rýpnou do Applu.