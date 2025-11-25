Co se to stalo? Z Apple TV náhle zmizel nový seriál a to jen pár dní před premiérou

Napínavý thriller „The Hunt“, který měl debutovat na Apple TV 3. prosince 2025, byl náhle stažen ze všech oficiálních kanálů. Bez jakéhokoliv oficiálního vyjádření zmizel nejen z aplikace Apple TV, ale i z webu tiskového oddělení a většina jeho trailerů byla z YouTube odstraněna.
Seriály z Apple TV občas zmizí
Seriál byl původně oznámen pod francouzským názvem „À l’ombre des forêts“ a sledoval skupinu přátel, kteří během loveckého víkendu narazí na jinou skupinu ozbrojených mužů. Situace se rychle vyhrotí a role lovce a kořisti se dramaticky obrátí.
Znepokojivé je, že nejde o první případ podobného zásahu ze strany Apple TV. Před pár týdny byl odložen i psychologický thriller Savant, údajně v reakci na atentát na krajně pravicového aktivistu Charlieho Kirka. Ačkoliv Apple tehdy neposkytl podrobnosti, spekulovalo se o citlivém politickém načasování.
Fotogalerie
V případě „The Hunt“ se však jedná o naprosté ticho. Zatímco trailer zůstal dostupný na některých zahraničních YouTube kanálech Apple TV (například australském či kanadském), z většiny jiných byl skryt nebo označen jako soukromý.
Fanoušci seriálu teď netrpělivě čekají na jakékoli vyjádření Apple. Zda se „The Hunt“ dočká premiéry později, nebo byl zcela zrušen, zůstává nejasné. Vzhledem k tomu, že původní tisková zpráva z června 2024 stále existuje, není úplné zrušení vyloučeno. Otázkou však zůstává, co stojí za tímto náhlým rozhodnutím.