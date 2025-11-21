Na Apple TV dnes dorazila tato vánoční filmová pecka! Pustíte si ji?

Apple si dnešek připravil menší vánoční dárek, který mohl uniknout. Po delší době se totiž vrací jedna z jeho nejúspěšnějších komedií, který si doslova podmanila Apple TV. Řeč je o The Family Plan 2- tedy o pokračování filmu, který se v roce 2023 stal překvapivým diváckým hitem a vyskočil mezi vůbec nejsledovanější tituly streamovací služby. Přestože tehdy kritici nijak zvlášť nejásali, publikum mělo jasno. Pohodová akční komedie od Apple TV má své kouzlo a tak se absolutně nelze divit tomu, že se Apple rozhodl, že letos ho pod stromečkem ještě trochu přiživí.
Pokračování znovu spojuje dvojici Mark Wahlberg a Michelle Monaghan, tedy manžele Morganovy, kteří tentokrát mění americké předměstí za vánočně laděný Londýn. Idylku ale samozřejmě dlouho nevydrží – objeví se totiž postava z Danovy minulosti, kterou si zahrál Kit Harington, a rázem je po klidu. Apple to prezentuje jako mezinárodní honičku napůl akční, napůl rodinnou, která má všechno od bankovních přepadení přes sváteční zmatky až po automobilové scény zasazené do evropských kulis. Prostě klasický recept na vánoční jedenáctku, ve které se hádáte, perete a smiřujete zároveň.
Novinka navíc padá do období, kdy Apple tradičně sází na sváteční náladu. O uplynulém víkendu zpřístupnil zdarma A Charlie Brown Thanksgiving a podobná akce čeká i na A Charlie Brown Christmas už 13. a 14. prosince. Je tedy jasné, že Apple TV se snaží vytvořit vlastní malý vánoční svět, ve kterém se míchají rodinné klasiky s novějšími hvězdami jeho produkce. The Family Plan 2 tak přichází jak z dobrého načasování, tak z pozice očekávaného titulu. Ať už vás první díl zaujal nebo jen hledáte něco nenáročného na večer, Apple tímhle pokračováním dává jasně najevo, že s rodinou Morganových ještě neřekl poslední slovo.