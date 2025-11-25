Zavřít reklamu

Black Friday je tady! Slevy na produkty se značkou LG už jsou tu!

Tiskové zprávy
Jiří Filip
0

Komerční sdělení: Společnost LG Electronics spouští velkou slevovou akci Black Friday, která zákazníkům umožní nakoupit špičkovou elektroniku a domácí spotřebiče s výraznými slevami.

V rámci akce mohou zákazníci na oficiálním e-shopu LG.cz ušetřit až 50 % na širokém sortimentu produktů. Sleva se vztahuje na klíčové kategorie, včetně:

  • Televizorů: Široká nabídka včetně oceňovaných OLED modelů.
  • Monitorů: Monitory pro práci i gaming (např. řada UltraGear).
  • Domácích spotřebičů: Pračky, sušičky, chladničky InstaView™ a další.

Klíčové benefity:

  • Slevy až 50 % na vybrané produkty.
  • Akce „Čím více, tím levněji“: Dodatečné slevy při nákupu více kusů zboží (např. 2 produkty –15 %, 3 produkty –20 %).
  • Cashback na LG TV: Možnost získat zpět až desítky tisíc korun.
  • Speciální sety: Výhodné sady spotřebičů (např. pračka se sušičkou) nebo kinosety (TV + Soundbar se slevou).

Nakupte prémiové produkty LG za nejlepší ceny ještě před hlavní nákupní špičkou, a vyhněte se tak případnému vyprodání zásob. Akce probíhá na oficiálním e-shopu LG.cz.

lg blackfriday 2025 1600x1100 nt
Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.