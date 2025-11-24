X zavádí novinku, která může ze dne na den zničit kariéru politikům i spoustě dalších lídí

Sociální síť X pod vedením Elona Muska v posledních měsících testuje různé způsoby, jak omezit falešnou aktivitu a zmírnit chaos, který na platformě čas od času panuje. Teď ale přichází změna, sice může problém vyřešit, zároveň je však do jisté míry poměrně kontroverzní. Do uživatelských profilů se totiž začíná postupně dostávat sekce “About this account”, tedy přehledová karta s informacemi o tom, odkud účet pochází, kolikrát změnil uživatelské jméno, kdy se původně připojil k Twitteru/X a dokonce i to, jakým způsobem si uživatel aplikaci stáhl.
X funkci oznámil už v říjnu s tím, že tehdy tvrdil, že se experiment spustí nejdříve na účtech zaměstnanců. Teď se ale zdá, že testování se posunulo do další fáze a možnost se začíná objevovat stále širšímu okruhu uživatelů. Myšlenka X je přitom jednoduchá – čím víc detailů o účtu lidé uvidí, tím menší šance má někdo, kdo se snaží tvářit jako autentický uživatel, a přitom šíří dezinformace nebo provozuje botí farmu.
Funkce se zobrazuje po rozkliknutí datumové kolonky “Uživatel se připojil v xx” na profilu. Následně se objeví stránka, která ukazuje datum registrace, region či stát, počet změn uživatelského jména a také to, odkud byla aplikace stažena — typicky App Store nebo Google Play v určitém regionu. A právě zde přichází ke slovu určitá kontroverze, jelikož se za poslední hodiny podařilo díky této funkci objevit několik politiků či veřejně činných osob, které jsou dle všeho napojeny na Rusko, což však doposud odmítaly. Nechme se tedy překvapit, co vše tato novinka způsobí moc dokáže změnit chování uživatelů a hlavně, zda skutečně pomůže odhalovat neautentické profily, jak si Muskova sociální síť slibuje.