Jak to bude s Timem Cookem? Šéf Applu se prý do důchodu ještě v žádném případě nechystá!

Vzhledem k tomu, že nynější šéf Applu Tim Cook oslavil nedávno své 65. narozeniny, začala média po celém světě spekulovat nad tím, kdy svůj post opustí a odejde do důchodu. Například deník Financial Times totiž přišel nedávno s tím, že přípravy na jeho odchod z čela Applu měly v posledních měsících výrazně zrychlit, a dokonce naznačila možnost, že by se Cook mohl stáhnout už příští rok, možná dokonce na jaře. Jenže podle zdrojů velmi dobře informovaného Marka Gurmana z Bloombergu je realita úplně jinde.
Gurman se nechal konkrétně slyšet, že uvnitř Applu není vidět prakticky žádný náznak změny, na základě kterého by se dal předpokládat konec Cooka v jeho vedení. A právě nulové změny jsou ve výsledku jasným signálem toho, že se nic zásadního v nejbližší době nechystá. Když se totiž uvnitř firmy chystá takto něco tak zásadního, zaměstnanci (minimálně ti výše postavení) to obvykle ví mnohem dříve než média. V Applu ale podle Gurmanových informací panuje naprostý klid. Cook si podle něj navíc „zasloužil právo“ rozhodnout o své budoucnosti sám, což při jeho výsledcích není vůbec nic neočekávatelného. Ostatně, vždyť právě pod jeho vedením se Apple posunul z hodnoty 350 miliard dolarů na více než čtyři biliony. Takový růst za pouhých čtrnáct let přitom nemá v technologickém světě obdoby.
Fotogalerie
Pokud pak přeci jen v dohledné době ke změně dojde, favorit je podle Gurmana jasný. Novým šéfem Applu by se měl stát John Ternus, tedy současný šéf hardwarového inženýrství. Ten má pověst člověka, který drží Apple pevně technicky ukotvený a zároveň rozumí kultuře firmy, což je kombinace, na které Cook stavěl od prvního dne. Jeho nástup je však zřejmě ještě v nedohlednu a žádné dramatické jaro 2026, jak některá média předjímala, se nejspíš nekoná. Cook tedy zůstává, Apple jede dál a budoucnost vedení firmy se začne skutečně řešit teprve ve chvíli, kdy to sám CEO označí za vhodné. A ta chvíle zatím podle Gurmana nenastala.