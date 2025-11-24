Black Friday nabídka: 61% sleva na nový AI Video/Image Enhancer Converter and Downloader

Komerční sdělení: Black Friday vždy přináší nejlepší ceny v roce. Právě teď můžete získat VideoProc Converter AI – všestranný nástroj pro vylepšení videa, obrázků a zvuku s umělou inteligencí, který je vhodný i pro začátečníky – se slevou 61 %. Nabídka k Black Friday vám poskytuje plný přístup ke všem funkcím pro zpracování videa, nejnovějším modelům umělé inteligence a aktualizacím a neustálým vylepšením výkonu.
- Pro prvních 150 objednávek: POUZE 34,95 $, 61% SLEVA na doživotní licenci.
- Pro dalších 150 objednávek: 39,95 $, pokud zmeškáte výše uvedenou speciální nabídku Black Friday.
Ať už čistíte klipy nízké kvality, opravujete roztřesené nahrávky z iPhonu, obnovujete stará videa/fotografie, převádíte formáty pro plynulejší přehrávání nebo komprimujete soubory 4K pro snazší sdílení, tato sada nástrojů založená na umělé inteligenci je navržena tak, aby zvládla všechny praktické úkoly ve vašem pracovním postupu s videem. A díky slevě na Černý pátek nebylo vylepšení vašeho vybavení nikdy snazší.
Akce k Díkůvzdání a Black Friday – získejte bezplatné doživotní aktualizace
Akce Black Friday nabízí nejnovější verzi programu VideoProc Converter AI pro Mac a Windows, včetně následujících aktualizací pro uživatele Mac i Windows:
- Nové a rychlejší modely AI Super Resolution pro upscaling záběrů s nízkým rozlišením, anime a videí ze skutečného světa.
- AI Stabilization: Opravte roztřesené záběry stabilizací pro plynulejší přehrávání.
- AI Vocal Remover: Umožňuje odstranit vokály nebo instrumentální části z video/audio souborů.
- AI Noise Suppression: Odstraňuje šum na pozadí z vašich vlogů nebo audio nahrávek.
- Aktualizovaný downloader: Hromadné stahování více odkazů najednou s podporou nejnovějšího online obsahu.
- 4K nahrávání obrazovky: Zachycujte obrazovky v rozlišení až 3840×2160 při 60 fps.
Doživotní licence vám od nynějška umožňuje využívat doživotní bezplatné aktualizace a technickou podporu a poskytuje čtyři bezplatné softwarové programy pro odstranění pozadí obrázků, přenos libovolných souborů mezi iPhone a Mac, snadnou úpravu videa a přehrávání multimédií.
Proč si vybrat VideoProc Converter AI?
VideoProc Converter AI je komplexní multimediální řešení a skutečně komplexní sada nástrojů, která integruje videa, fotografie, audio a DVD.
Vylepšení kvality videa pomocí umělé inteligence
1. Super rozlišení pro upscaling videí a zlepšení jasnosti
Funkce Super rozlišení může zvýšit rozlišení vašich videí s nízkým rozlišením, jako je 480p a 720p, na rozlišení 1080p nebo 4K. Kromě toho může automaticky opravit šum, zrnitost, pixelizaci a rozmazání ve videu. K dispozici jsou čtyři vylepšené modely AI přizpůsobené pro různé typy videí:
- Gen Detail v3: Jeden z nejnovějších modelů pro zvýšení rozlišení videa a zlepšení celkové čistoty a ostrosti, vhodný pro většinu případů.
- Real Smooth v3: Jeden z nejnovějších modelů pro obnovení nedokonalých obrazů a odstranění vad při zachování původních barev.
- Anime: Vhodný pro vylepšení anime a kreslených filmů.
- Zyxt: Vhodný pro starší počítače při upscalingu reálných záběrů.
2. Vytvářejte plynulejší nebo zpomalená videa pomocí interpolace snímků
Interpolace snímků pomocí umělé inteligence vytváří další snímky, aby byl pohyb plynulejší. Může převést vaše 24 nebo 30 snímků za sekundu na 60, 120 nebo 240 snímků za sekundu pro plynulý pohyb a může vytvořit 20x super plynulá zpomalená videa pro bezkonkurenční vizuální výsledky.
3. Opravte roztřesené záběry pomocí stabilizace AI
Stabilizace videa pomocí umělé inteligence vám pomáhá redukovat nežádoucí otřesy a mikro-pohyby, přičemž zachovává přirozenost pohybu. Umělá inteligence přesně detekuje a sleduje klíčové body v rámci videa, takže záběry mohou být stabilnější a lépe kontrolované.
4. Odstranění šumu na pozadí ve videu/audiu
Pro vaše video/audio nahrávky, u kterých je okolní zvuk nepředvídatelný, je k dispozici funkce AI Noise Suppression (potlačení šumu pomocí umělé inteligence) k odstranění šumu na pozadí a funkce Vocal Removal (odstranění hlasu) k odstranění nežádoucího lidského hlasu nebo hudby na pozadí.
Vylepšení obrazu a restaurování fotografií pomocí umělé inteligence
Podobně jako u vylepšení videa vám VideoProc také umožňuje zlepšit kvalitu obrazu různými způsoby pomocí své technologie Image AI.
1. Vylepšete a zdokonalte obrázky pomocí umělé inteligence Super Resolution
Modely Super Resolution inteligentně odstraňují šum, rozmazání a obnovují detaily. Můžete zvětšit své obrázky 2x, 3x nebo 4x, nebo optimalizovat ostrost bez změny rozlišení pomocí vylepšení 1x. Software podporuje výstupní rozlišení obrázků až 10K.
2. Obnovení tváří na starých a rozmazaných fotografiích
Funkce Obnova obličeje dokáže obnovit detaily obličeje, aniž by vznikl umělý, retušovaný vzhled. To je zvláště užitečné, když chcete opravit rozmazané obličeje a odstranit vady v obličeji.
3. Zbarvěte černobílé fotografie
Přidejte přirozené a živé barvy do monochromatických obrázků a vdechněte nový život starým černobílým fotografiím.
Více spolehlivých funkcí pro každodenní používání multimédií
VideoProc Converter AI je mnohem více než jen nástroj pro vylepšení videa a obrázků založený na umělé inteligenci – slouží také jako kompletní sada nástrojů pro každodenní práci s médii. Umožňuje vám převádět prakticky jakýkoli video nebo audio formát, zálohovat a digitalizovat DVD, komprimovat velké soubory 4K pro snazší sdílení a hromadně stahovat videa a hudbu z online zdrojů. Můžete ořezávat, ořezávat, otáčet a provádět další rychlé úpravy svých klipů a dokonce nahrávat obrazovku ve vysoké kvalitě pro výukové programy, ukázky nebo hraní her.
Jedinečná hardwarová akcelerace úrovně 3 maximálně využívá grafický procesor vašeho počítače Mac, takže se nemusíte starat o rychlost zpracování a vytížení procesoru.
Výprodej Black Friday 2025 – pospěšte si!
Právě teď probíhá akce VideoProc Converter AI k příležitosti Black Friday, která zahrnuje slevu na doživotní licenci za pouhých 34,95 $ a bonusové softwarové dárky. Jedná se o komplexní řešení, díky kterému budou vaše videa, obrázky, DVD a hudební soubory lépe přehrávatelné, sdílené a v lepší kvalitě.