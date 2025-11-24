Apple vyprodal další limitované příslušenství pro iPhone! Tedy, jak se to vezme

Poté, co stihl Apple doslova raketovým tempem vyprodat nedávno představené příslušenství iPhone Pocket, se mu totéž podařilo i s druhým nedávno představeným kouskem, který zařadil do své nabídky. Řeč je konkrétně o speciálním držáku Hikawa Phone Grip & Stand, který do amerického Apple Online Storu dorazil coby součást oslav čtyřiceti let přístupnosti v Apple produktech. Nicméně, jeho vyprodání je třeba brát s určitou rezervou. Na Apple Online Store už totiž sice tento doplněk neseženete, na stránkách výrobce je ale k dispozici v nových barvách k předobjednávce.
Hikawa chystá konkrétně další dvě provedení ve formě barevných variant Cobalt a Blurple Swirl, která lze nyní předobjednat s tím, že uživatelům následně dorazí začátkem prosince. A co víc, výrobce posílá i do zahraničí, ale upozorňuje, že zásoby jsou hodně omezené. Jinými slovy, pokud o produkt stojíte, s předobjednávkou neotálejte, nebo bude pozdě.
Fotogalerie
Samotný grip využívá MagSafe konektor, takže na zádech iPhonu drží velmi pevně, ale zároveň jde snadno sundat, když zrovna překáží. Kromě držáku funguje i jako stojánek, a to ve dvou úhlech a v obou orientacích. Co se týče designu, ten vychází podle dostupných informací z moderního sochařství, ale ještě zajímavější je fakt, že celý produkt vznikal s pomocí lidí, kteří mají potíže s jemnou motorikou nebo držením telefonu.
Kdo brand Hikawa nezná, možná ho překvapí, jak široký záběr má. Kromě netradičních, místy až extravagantních iPhone krytů nabízí i portfolio designových toaletních prkének, která jsou tak neobvyklá, že člověk chvíli váhá, jestli jde o umělecký projekt, nebo regulérní doplněk domácnosti. Ale právě to je na tvorbě Bailey Hikawy typické. Pokud tedy chcete grip, který na zádech iPhonu nepřehlédnete, a zároveň si nemůžete pomoct a baví vás limitky, je možná nejvyšší čas jednat. Česká cena je nastavena na 1488 Kč, zřejmě pak automatickým přepočtem.