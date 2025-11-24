Zavřít reklamu

Apple vyprodal další limitované příslušenství pro iPhone! Tedy, jak se to vezme

Vše o Apple
Jiří Filip
0

Poté, co stihl Apple doslova raketovým tempem vyprodat nedávno představené příslušenství iPhone Pocket, se mu totéž podařilo i s druhým nedávno představeným kouskem, který zařadil do své nabídky. Řeč je konkrétně o speciálním držáku Hikawa Phone Grip & Stand, který do amerického Apple Online Storu dorazil coby součást oslav čtyřiceti let přístupnosti v Apple produktech. Nicméně, jeho vyprodání je třeba brát s určitou rezervou. Na Apple Online Store už totiž sice tento doplněk neseženete, na stránkách výrobce je ale k dispozici v nových barvách k předobjednávce. 

Hikawa chystá konkrétně další dvě provedení ve formě barevných variant Cobalt a Blurple Swirl, která lze nyní předobjednat s tím, že uživatelům následně dorazí začátkem prosince. A co víc, výrobce posílá i do zahraničí, ale upozorňuje, že zásoby jsou hodně omezené. Jinými slovy, pokud o produkt stojíte, s předobjednávkou neotálejte, nebo bude pozdě. 

Hikawa Adaptive Grip & Stand 1.png Hikawa Adaptive Grip & Stand 1.png
Hikawa Adaptive Grip & Stand 2.png Hikawa Adaptive Grip & Stand 2.png
Hikawa Adaptive Grip & Stand 3.jpg Hikawa Adaptive Grip & Stand 3.jpg
Hikawa Adaptive Grip & Stand 4.png Hikawa Adaptive Grip & Stand 4.png
Hikawa Adaptive Grip & Stand 5.png Hikawa Adaptive Grip & Stand 5.png
Hikawa Adaptive Grip & Stand 6.png Hikawa Adaptive Grip & Stand 6.png
Vstoupit do galerie

Samotný grip využívá MagSafe konektor, takže na zádech iPhonu drží velmi pevně, ale zároveň jde snadno sundat, když zrovna překáží. Kromě držáku funguje i jako stojánek, a to ve dvou úhlech a v obou orientacích. Co se týče designu, ten vychází podle dostupných informací z moderního sochařství, ale ještě zajímavější je fakt, že celý produkt vznikal s pomocí lidí, kteří mají potíže s jemnou motorikou nebo držením telefonu.

Kdo brand Hikawa nezná, možná ho překvapí, jak široký záběr má. Kromě netradičních, místy až extravagantních iPhone krytů nabízí i portfolio designových toaletních prkének, která jsou tak neobvyklá, že člověk chvíli váhá, jestli jde o umělecký projekt, nebo regulérní doplněk domácnosti. Ale právě to je na tvorbě Bailey Hikawy typické. Pokud tedy chcete grip, který na zádech iPhonu nepřehlédnete, a zároveň si nemůžete pomoct a baví vás limitky, je možná nejvyšší čas jednat. Česká cena je nastavena na 1488 Kč, zřejmě pak automatickým přepočtem.

Hiwaka Phone Grip lze předobjednat zde

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.