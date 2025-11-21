Jak na Androidu či Linuxu zprovoznit exkluzivní funkce AirPods Pro či Max

Není žádným tajemstvím, že si sluchátka AirPods nejlépe rozumí s Apple produkty, zatímco na Androidu, Linuxu či jiných OS hrají spíše „druhé housle“ kvůli nativní nepodpoře řady funkcí. Jinými slovy, zatímco na Apple produktech vám AirPods nabídnou aktivní potlačení okolního hluku, režim propustnosti a řadu dalších vychytávek, na ostatních OS fungují jen jako klasická bezdrátová sluchátka, která prostě jen připojíte a ony základně hrají. Na GitHubu se nicméně nyní objevil zajímavý projekt, který může tuto skutečnost částečně zvrátit.
Stojí za ním vývojář Kevish Devar, který se rozhodl vytvořit projekt s názvem LibrePods, jenž – jak už název napovídá – osvobodí funkce doposud vázané na Apple produkty i na ostatních platformách, konkrétně pak Linuxu a Androidu. A nutno uznat, že toto pomyslné osvobozené funkcí stojí skutečně za to. Tento projekt s otevřeným zdrojovým kódem totiž na Androidu či Linuxu zpřístupní přepínání režimů regulace hluku (tedy ANC či režim propustnosti), zprovozní detekci ucha, gesta hlavou pro přijímání či odmítnutí hovoru, přizpůsobení akcí pro dlouhé stisknutí nožky a tak dále.
Co se pak týče kompatibility, vývojář měl vše otestovat s AirPods Pro 2, nicméně podle dostupných informací vše funguje i s AirPods Pro 3 či AirPods Max. Pokud vás tedy něco podobného láká, určitě toto řešení vyzkoušejte. Je zdarma a ve výsledku se nemůže stát nic horšího, než že vám prostě jen nebude fungovat či vyhovovat.