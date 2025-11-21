AirDrop mezi iPhonem a Androidem je realitou! Ale na jak dlouho?

Je tomu jen pár hodin, co jsme vás informovali o tom, že Google nečekaně oznámil podporu přenosu souborů přes AirDrop u svých nejnovějších telefonů Pixel. Konkrétně se mu povedlo letitou androidi funkci QuickShare obohatit o interoperabilitu s AirDropem, díky čemuž tak mohou iPhony přes AirDrop přijímat soubory poslané z Pixelů a naopak. Ve vzduchu však visí otázka, co na to Apple?
Google svou novinku oznámil skrze krátkou tiskovou zprávu ve svém tiskovém centru a co víc, neuvedl v ní ani slovo o tom, že by na řešení spolupracoval s Applem. Nabízí se tak otázka, zda dal Apple něčemu takovému vůbec pomyslnou zelenou, či zda naopak o novince až do včerejška nevěděl. Google sice v tiskové zprávě píše, že do budoucna chce spolupracovat s Applem na rozšíření funkčnosti, kdy například bude AirDrop mezi Androidem a iPhonem fungovat i při jeho nastavení „pouze pro kontakty“ a nikoliv jen „pro všechny“, nicméně zda je tato spolupráce s Applem už dohodnutá je samozřejmě otázkou.
Není proto vyloučeno, že Apple v některé z budoucích aktualizací nasadí do AirDropu softwarový zámek, který jej opět omezí jen na Apple produkty. Ostatně, v minulosti proti interoperabilitě jeho exkluzivních funkcí na jiných platformách bojoval poměrně srdnatě. Vzpomeňme třeba na aplikaci Beeper, který dokázala na androidí telefony dostat podporu iMessage. Ačkoliv se tehdy jednalo o poměrně zajímavé řešení, nakonec si užilo jen jepičí život, jelikož jej Apple nemilosrdně zařízl právě skrze změny v softwaru. A v tomto případě by nebylo překvapivé, kdyby se Apple zachoval úplně stejně.
Na druhou stranu je ale třeba poukázat i na to, že Apple s Googlem na řadě front skutečně spolupracoval, přičemž společně vytvořili a následně nasadili do systémů například „COVID mobilní detektor“, který vás upozornil na to, zda jste se setkali s nakaženým (měl-li nakažený v telefonu pozitivní výsledek) či v relativně nedávné minulosti dotáhly tyto společnosti do zdárného konce implementaci RCS. Bude proto extrémně zajímavé sledovat, jak se Apple k celé záležitosti nakonec postaví a zda jí dá „zelenou“, nebo naopak zářez. Jedno je však jisté už teď – ať se rozhodne jakkoliv, jeho rozhodnutí zvedne vlnu pochval i kritiky.