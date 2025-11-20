Nejen iPhone, Apple Watch či Mac. Apple už aktualizuje firmware i v Magic Keyboard, Trackpad či 140W nabíječce

Apple uvolnil nové verze firmwaru pro několik svých příslušenství, včetně 140W USB‑C napájecího adaptéru, Magic Keyboard s Touch ID, Magic Keyboard s numerickou klávesnicí, Magic Trackpad 2 a USB‑C verze Magic Trackpadu a Magic Keyboard.
Apple tradičně nezveřejňuje podrobnosti o tom, co jednotlivé aktualizace firmwaru přinášejí. Je ale pravděpodobné, že obsahují vylepšení výkonu a bezpečnostní opravy. U klávesnic přitom jde o první aktualizaci za více než rok.
Jaké verze firmwaru byly vydány?
- Magic Keyboard (USB‑C) – nově verze 3.1.9 (dříve 3.1.4)
- Magic Trackpad (USB‑C) – nově verze 3.1.9 (dříve 3.1.1)
- Magic Trackpad 2 – nově verze 3.1.8 (dříve 3.1.1)
- 140W USB‑C Power Adapter – nově verze 1.4.84 (dříve 1.4.73)
Tato aktualizace je zajímavá především tím, že jde o první firmware update pro příslušenství s USB‑C konektory, které Apple uvedl v říjnu 2024. Například USB‑C Magic Trackpad byl dosud na verzi 3.1.1.
Firmware se aktualizuje automaticky, pokud je zařízení spárováno s iPhonem, iPadem, Macem, Apple TV nebo Apple Vision Pro. Uživatelé tak nemusí provádět žádné ruční kroky.
I když tyto aktualizace nejsou časté, zajišťují dlouhodobou podporu a stabilitu příslušenství – což ocení zejména profesionálové využívající Apple periferie denně.