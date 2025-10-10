Apple rozjel testování nového firmware pro AirPods

Apple se rozhodně nezastavuje. Jen pár dní poté, co pro AirPods Pro 3, AirPods Pro 2 a nová AirPods 4 dorazila oficiální aktualizace s označením 8A358, tu máme další firmware – tentokrát určený výhradně pro beta testery. Nová verze 8B5014c je dostupná právě pro zmíněné modely a podle všeho má být předzvěstí chystaného systému iOS 26.1, který by měl dorazit ještě během října.
Oficiální poznámky Applu jsou tradičně stručné – „opravy chyb a další vylepšení“. To ale v praxi může znamenat víc, než se na první pohled zdá. Beta firmware totiž Apple využívá k testování nových funkcí s menším okruhem uživatelů, aby před veřejným vydáním odladil případné problémy. Největší novinkou, kterou má iOS 26.1 přinést, je rozšíření funkce Live Translation u AirPods. Ta aktuálně podporuje šest jazyků, ale po aktualizaci by měla zvládnout rovnou jedenáct, byť čeština mezi ně patřit nebude. . Apple tak dále rozvíjí funkce, které dělají z AirPods nejen sluchátka, ale i chytrého asistenta pro každodenní komunikaci.
Vzhledem k tomu, že se beta firmware objevuje jen krátce před vydáním nového systému, dá se očekávat, že finální verze s vylepšením stability a podporou rozšířených překladů dorazí velmi brzy ke všem uživatelům. Pokud tedy používáte AirPods Pro 3 nebo druhou generaci Pro, je dost možné, že už během několika týdnů poznáte rozdíl nejen v plynulosti, ale i v tom, jak chytře dokážou reagovat na váš hlas i okolí.