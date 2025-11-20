Apple poodhalil, jak na 3D tiskárnách vyrábí nejnovější Apple Watch 11 a Ultra 3

Apple ve své nové tiskové zprávě detailně rozebírá, jak letos nasadil 3D tisk ve výrobě Apple Watch Series 11 a Apple Watch Ultra 3. Vůbec poprvé jsou oba modely vyrobeny ze 100% recyklovaného titanového prášku letecké kvality, což podle Applu dosud nebylo možné zvládnout v masovém měřítku. Apple vysvětluje, že musel skloubit přesnost 3D tisku s nároky na odolnost a design. Additivní výroba umožňuje vytvářet tvary blízké finálnímu výsledku, zatímco tradiční obrábění je čistě destruktivní proces plný odpadu. Díky tomu používají letošní jablečné hodinky o 50 % méně surového titanu než předchozí generace, což v roce 2025 znamená úsporu přes 400 metrických tun.
Take a look at how Apple Watch Ultra 3 and titanium Apple Watch Series 11 cases were 3D-printed, combining our commitment to the environment and our passion for beautiful design. pic.twitter.com/mgWnZp7Tfh
— Greg Joswiak (@gregjoz) November 18, 2025
„Padesátiprocentní pokles je ohromný, neboť z jednoho množství materiálu získáte dvoje hodinky,“ vysvětluje Sarah Chandler, viceprezidentka pro environmentální a dodavatelské inovace. 3D tisk umožnil také vylepšit vodotěsnost anténního krytu u Cellular modelů. Veškerá elektřina ve výrobě Apple Watch již pochází z obnovitelných zdrojů, což posouvá společnost blíže k cíli Apple 2030, čili dosažení uhlíkové neutrality do konce dekády. Vývoj 3D tisku se promítl i do jiných produktů. Apple uvádí, že stejná technologie umožnila vytvořit extrémně tenký USB-C port pro iPhone Air, jehož 5,6mm konstrukce vyžadovala nový, titanem vyztužený design. Apple tak ukazuje, že 3D tisk není jen ekologickým posunem, ale i cestou k novým konstrukčním možnostem napříč celým portfoliem.