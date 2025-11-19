Podívejte se na zapomenutý rozhovor se Stevem Jobsem zveřejněný k 30. výročí Toy Story

U příležitosti 30. výročí premiéry Toy Story zveřejnil archiv Steva Jobse dosud neviděné video z roku 1996, ve kterém spoluzakladatel Applu hovoří o začátcích Pixaru. Rozhovor byl natočen přesně rok po uvedení Toy Story do kin – 22. listopadu 1996.
Ve videu Jobs reflektuje raný úspěch Pixaru, jeho obchodní model a vize pro budoucnost. Připomíná, že Pixar vznikl poté, co v roce 1986 odkoupil grafickou divizi Lucasfilmu a přetvořil ji na nezávislou firmu. Po celou dobu zůstal jejím majoritním vlastníkem, až do jejího prodeje Disney v roce 2006. Jobs v klipu říká: „Věděli jsme, že děláme něco revolučního. Ale netušili jsme, jak velký vliv bude Toy Story mít. Byl to začátek nové éry animace.“
Jobsův odkaz žije dál
Archiv Steva Jobse, spuštěný v roce 2022 jeho ženou Laurene Powell Jobs, Timem Cookem a Jonym Ivem, obsahuje citace, fotografie, videa a e-maily ze života této technologické ikony. Kromě dokumentárního obsahu nabízí také stipendia pro mladé tvůrce, kteří chtějí navázat na jeho odkaz.
Fanoušky potěší i kuriozita – Steve Jobs je uveden v úvodních titulcích Toy Story jako výkonný producent. Film se stal nejen historickým mezníkem pro animaci, ale také zásadním bodem v jeho podnikatelské kariéře mimo Apple. Video je nyní dostupné prostřednictvím oficiálních stránek Steve Jobs Archive.