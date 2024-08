Právě vydaný oficiální trailer na Toy Story 5 je vytvořen pomocí 7 let starých animací z Apple Watch

Společnost Pixar vydala oficiální upoutávku nebo chcete-li trailer na Toy Story 5, které uvede v roce 2026. Zajímavé na tom je to, že pro vytvoření upoutávky použila animace postaviček z Apple Watch, z roku 2017. Animované ciferníky debutovaly na Apple Watch v roce 2017, tedy zhruba dva roky před vydáním Toy Story 4 a jen málo koho by napadlo, že se právě animované ciferníky z Apple Watch stanou tím, čím Pixar odprezentuje nový díl Toy Story 5. Přesto se tak stalo a poté co ocelový dráp zvedne mimozemšťana který v ruce drží plakát na nové Toy Story 5, se postavičky na tomto plakátu probudí k životu a udělají přesně ty animace, které znáte ze svých Apple Watch.

Apple Watch přinesly animované postavičky z Toy Story původně pro watchOS 4 a Pixaru se animace tak líbí, že je o 7 let později použil k tomu, aby odprezentoval film, jenž vyjde za dva roky. Zdá se, že film, jenž má mít v USA premiéru 19. června 2026 a o jehož scénář se stará Andrew Stanton ještě nemá ani tolik animací, aby z nich bylo možné vytvořit trailer. Pixar má k Applu velmi blízko, a to zejména kvůli tomu, že Steve Jobs zakladatel Applu byl také majitel studia Pixar, které v roce 1986 koupil od George Lucase za necelých 10 milionů dolarů a v roce 2006 jej prodal Disney za 7,4 miliardy dolarů, které mu Disney vyplatilo v podobě 7% všech akcií Disney a také tím, že získal místo v představenstvu Disney.

Stealing the idea for this from a friend but yeah these are literally just the animations from the watchOS 4 Toy Story Apple Watch face 💀

They even look like they’ve had a back background edited out https://t.co/aGlrI7YgV1 pic.twitter.com/cvk63GuJdS

