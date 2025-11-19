Zavřít reklamu

Mapy.com přidávají funkci, o kterou si roky říkali všichni. Teď konečně uvidíte polohu blízkých v reálném čase!

Jiří Filip
Mapy.com potichu, ale o to výrazněji rozšiřují své možnosti. Do aplikace totiž dorazila funkce, která v posledních letech patří mezi to nejžádanější. Řeč je konkrétně o funkci Sdílení polohy i mimo aktivní navigaci, díky čemuž tak nově můžete sledovat pohyb svých blízkých v reálném čase, kdykoliv a kdekoliv, ať už jste spolu na túře, na kole nebo se jen snažíte neztratit přehled při horším počasí.

Novinka je dostupná jak v mobilní, tak v desktopové verzi Mapy.com a zapadá do trendu, kdy navigační aplikace začínají řešit nejen trasu, ale i vzájemnou koordinaci lidí v terénu. A jak vysvětluje produktový manažer Mapy.com Jakub Faifer, je to reakce na potřeby uživatelů, kteří chtějí být propojení i v situacích, kdy se skupina rozdělí nebo postupuje různým tempem. Sdílení polohy podle něj výrazně zvyšuje komfort i bezpečnost, zvlášť ve chvílích, kdy nechcete každých deset minut volat nebo posílat zprávy jen proto, abyste zjistili, kdo je kde.

ilustracni obrazek sdileni polohy

Novinka funguje naprosto jednoduše. Stačí jen otevřít mapu a během chvíle vidíte, kde se pohybují ostatní a to vše bez složitého nastavování, bez zahlcení rozhraní, prostě přehledně a přímočaře. Mapy.com navíc umožňují trvalé zapnutí sdílení, takže si můžete vytvořit dlouhodobé propojení například s rodinou nebo sportovní skupinou. Hodí se to nejen v terénu, ale třeba i při každodenním dojíždění.

Celé řešení je vytvořené s důrazem na ochranu soukromí a minimální pracnost. Uživatel tak nemusí nic zvláštního řešit. Aplikace si dělá svou práci na pozadí a jednoduše ukazuje, kde se kdo nachází. Přesně ten typ funkce, který zní nenápadně, ale v praxi začneš používat až překvapivě často.

