Mapy.com přidávají funkci, o kterou si roky říkali všichni. Teď konečně uvidíte polohu blízkých v reálném čase!

Mapy.com potichu, ale o to výrazněji rozšiřují své možnosti. Do aplikace totiž dorazila funkce, která v posledních letech patří mezi to nejžádanější. Řeč je konkrétně o funkci Sdílení polohy i mimo aktivní navigaci, díky čemuž tak nově můžete sledovat pohyb svých blízkých v reálném čase, kdykoliv a kdekoliv, ať už jste spolu na túře, na kole nebo se jen snažíte neztratit přehled při horším počasí.
Novinka je dostupná jak v mobilní, tak v desktopové verzi Mapy.com a zapadá do trendu, kdy navigační aplikace začínají řešit nejen trasu, ale i vzájemnou koordinaci lidí v terénu. A jak vysvětluje produktový manažer Mapy.com Jakub Faifer, je to reakce na potřeby uživatelů, kteří chtějí být propojení i v situacích, kdy se skupina rozdělí nebo postupuje různým tempem. Sdílení polohy podle něj výrazně zvyšuje komfort i bezpečnost, zvlášť ve chvílích, kdy nechcete každých deset minut volat nebo posílat zprávy jen proto, abyste zjistili, kdo je kde.
Novinka funguje naprosto jednoduše. Stačí jen otevřít mapu a během chvíle vidíte, kde se pohybují ostatní a to vše bez složitého nastavování, bez zahlcení rozhraní, prostě přehledně a přímočaře. Mapy.com navíc umožňují trvalé zapnutí sdílení, takže si můžete vytvořit dlouhodobé propojení například s rodinou nebo sportovní skupinou. Hodí se to nejen v terénu, ale třeba i při každodenním dojíždění.
Celé řešení je vytvořené s důrazem na ochranu soukromí a minimální pracnost. Uživatel tak nemusí nic zvláštního řešit. Aplikace si dělá svou práci na pozadí a jednoduše ukazuje, kde se kdo nachází. Přesně ten typ funkce, který zní nenápadně, ale v praxi začneš používat až překvapivě často.