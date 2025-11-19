iStores.sk spouští 3 dny plné slev – největší slevovou akci roku na Apple produkty

Komerční sdělení: iStores se po roce opět hlásí o slovo a tentokrát opravdu ve velkém. Největší Apple Premium Partner na Slovensku spouští od 21. do 23. listopadu 2025 svou tradičně nejsilnější akci roku s názvem „3 dny plné slev“. A jak už název napovídá, jde o období, kdy se vyplatí být rychlejší než ostatní – jen tři dny, jen omezené zásoby a hlavně ceny, u kterých to leckdy na první pohled vypadá, že se jedná spíš o chybu nežli o záměr. Výprodej poběží ve všech šestnácti kamenných prodejnách iStores i v e-shopu istores.sk.
Už od 21. listopadu od osmi ráno se tak zákazníkům otevře nabídka, kterou iStores tradičně staví na tom nejpopulárnějším, co má Apple ve svém portfoliu. Letos padá cena například u iPhonu 16e, který se v rámci akce dostává na velmi příjemných 599 eur, což znamená úsporu padesáti eur. Podobně zajímavě vyznívá i nabídka na Apple Watch, kde základní řada SE startuje na 199 eurech a Apple Watch Ultra 2 míří na 799 eur – a tady už se bavíme o slevě přesahující stovku.
Coby milovníci kompaktních tabletů zase možná oceníte, že iPad mini z roku 2021 klesá na 479 eur. Pokud ale pokukujete po Macu, největší zájem pravděpodobně vzbudí MacBook Air 13” s procesorem M2 za 869 eur nebo MacBook Pro 14” s čipem M4 a 1TB úložištěm, který začíná na 1 789 eurech. A protože se blíží Vánoce, nezapomnělo se ani na praktické doplňky – balení čtyř AirTagů vychází na 95 eur a ve slevách se objeví i další příslušenství, které tradičně mizí z košíků jako první.
Celá akce probíhá v termínu od 21. do 23. listopadu 2025, a to jak ve všech prodejnách iStores, tak online. Pokud tedy plánujete udělat radost sobě, někomu blízkému nebo si jen pořídit něco, co jste dlouho odkládali, tyto tři dny budou jednoznačně nejlepším momentem. Stačí být připravený, protože na rozdíl od běžných slev tu opravdu platí, že zásoby rozhodují. Přesně v osm to totiž začíná.