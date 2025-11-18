Jeff Williams po letech končí. Jeden z nejvlivnějších lidí v historii Applu odešel do důchodu

Od červencového oznámení bylo jasné, že se éra jednoho z nejdůležitějších lidí v zákulisí Applu chýlí ke konci. A teď je to oficiální. Jeff Williams, dlouholetý Chief Operating Officer a člověk, který stál u zrodu moderní podoby jablečné supply chain, měl podle informací Marka Gurmana z Bloombergu v pátek 14. listopadu svůj poslední pracovní den.
Williams přitom reálně předal většinu svých pravomocí už dřív. Roli „tichého COO“ po něm převzal Sabih Khan, který má operace Applu na starosti dnes. A když Tim Cook v létě komentoval Williamsův odchod, bylo zřejmé, že jde o vztah překračující běžné kolegiální roviny. Cook tehdy připomněl, že Williams pomohl vybudovat jednu z nejlépe fungujících globálních logistických sítí, stál u zrodu Apple Watch, formoval celou zdravotní strategii firmy a vedl designérský tým s kombinací rozvahy, empatie a neuvěřitelného zápalu. A dodal, že jeho skutečné dědictví stojí hlavně na silném týmu, který po sobě zanechává.
Williamsových rolí však bylo během let víc, než se na první pohled zdá. Řídil zákaznickou podporu, design, softwarové i hardwarové inženýrství u Apple Watch a také rozvoj zdravotních funkcí napříč celým ekosystémem. Kvůli jeho odchodu se pak část těchto kompetencí musela nedávno přesunout jinam, kdy například zdravotní a fitness týmy nově spadají pod dalšího veterána Eddyho Cuea, watchOS zase pod Craiga Federighiho a vývoj hardwaru Apple Watch přebírá John Ternus.
Právě Ternus má být přitom klíčovou postavou i v dalších letech. Williamsův odchod je totiž jen začátek širší generační obměny, v níž se dříve či později počítá i s výměnou samotného CEO. Tim Cook sice zatím zřejmě neřekl poslední slovo, ale podle dostupných informací je John Ternus momentálně hlavním kandidátem na jeho nástupce. Kdy přesně k tomu dojde, zatím zůstává za zavřenými dveřmi. Jakmile se tak ale stane, čeká Apple další rošáda s funkcemi a potažmo tím, kdo bude zodpovědný za jaké kategorie.