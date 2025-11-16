Zavřít reklamu

Vyšla 2. veřejná beta macOS 26.2 a já mám díky ní znovu úsměv na tváři

Mac
Jiří Filip
Je tomu jen pár dní, co jsem psal článek o tom, že mi macOS 26.1 zásadním způsobem zpomalil MacBook a práce na něm se tak stala utrpením. Do této verze se totiž dostala podle všeho chyba související s ukládáním souborů z Plochy a Dokumentů na iCloud, která se jednoduše projevovala tak, že některé úlohy na Macu zásadně zpomalily. V mém případě se jednalo třeba o ukládání Pages dokumentů, případně jejich export do jiného formátu a tak podobně. Bohužel, právě tyto věci dělám vzhledem k mé práci prakticky denně a proto mě tato chyba dost naštvala. Díky ve čtvrtek v noci vydané 2. veřejné betě mám ale už zase úsměv na tváři, protože rychlost Macu se vrátila zpět.

macOS 26 Tahoe official 1 macOS 26 Tahoe official 1
macOS 26 Tahoe official 2 macOS 26 Tahoe official 2
macOS 26 Tahoe official 3 macOS 26 Tahoe official 3
macOS 26 Tahoe official 4 macOS 26 Tahoe official 4
macOS 26 Tahoe official 5 macOS 26 Tahoe official 5
macOS 26 Tahoe official 6 macOS 26 Tahoe official 6
macOS 26 Tahoe official 7 macOS 26 Tahoe official 7
macOS 26 Tahoe official 8 macOS 26 Tahoe official 8
macOS 26 Tahoe official 9 macOS 26 Tahoe official 9
macOS 26 Tahoe official 10 macOS 26 Tahoe official 10
macOS 26 Tahoe official 11 macOS 26 Tahoe official 11
macOS 26 Tahoe official 12 macOS 26 Tahoe official 12
macOS 26 Tahoe official 13 macOS 26 Tahoe official 13
macOS 26 Tahoe official 14 macOS 26 Tahoe official 14
macOS 26 Tahoe official 15 macOS 26 Tahoe official 15
Jak jsem již psal ve svém starším článku, ještě než jsem objevil návod na vypnutí ukládání plohy na iCloud, který skutečně postižený Mac zásadně zrychlil (respektive jej dostat na předešlou úroveň), nainstaloval jsem si ze zoufalství 1. veřejnou betu macOS 26.2 v domnění, že by snad problém mohla vyřešit. To se sice nestalo, nicméně když vyšla ve čtvrtek 2. beta, tak nějak automaticky jsem jí nainstaloval s tím, že třeba budu mít štěstí. A to jsem měl. Pokud vás tedy trápily stejné problémy jako mě, 2. veřejná beta macOS 26.2 může být řešením. Záměrně však říkám „může být“. Protože se jedná o betu, je samozřejmě třeba počítat s tím, že budete používat nehotový software a problémy se mohou projevit i jinde. Osobně jsem sice na nic nenarazil, ale to (opět) možná proto, že Mac využívám na určitý typ práce a ten váš jej vytíží zase jinak. Stejně jako ke každému jinému beta softwaru, i v tomto případě je třeba k němu přistupovat s určitým respektem.

