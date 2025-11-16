Vyšla 2. veřejná beta macOS 26.2 a já mám díky ní znovu úsměv na tváři

Je tomu jen pár dní, co jsem psal článek o tom, že mi macOS 26.1 zásadním způsobem zpomalil MacBook a práce na něm se tak stala utrpením. Do této verze se totiž dostala podle všeho chyba související s ukládáním souborů z Plochy a Dokumentů na iCloud, která se jednoduše projevovala tak, že některé úlohy na Macu zásadně zpomalily. V mém případě se jednalo třeba o ukládání Pages dokumentů, případně jejich export do jiného formátu a tak podobně. Bohužel, právě tyto věci dělám vzhledem k mé práci prakticky denně a proto mě tato chyba dost naštvala. Díky ve čtvrtek v noci vydané 2. veřejné betě mám ale už zase úsměv na tváři, protože rychlost Macu se vrátila zpět.
Fotogalerie
Jak jsem již psal ve svém starším článku, ještě než jsem objevil návod na vypnutí ukládání plohy na iCloud, který skutečně postižený Mac zásadně zrychlil (respektive jej dostat na předešlou úroveň), nainstaloval jsem si ze zoufalství 1. veřejnou betu macOS 26.2 v domnění, že by snad problém mohla vyřešit. To se sice nestalo, nicméně když vyšla ve čtvrtek 2. beta, tak nějak automaticky jsem jí nainstaloval s tím, že třeba budu mít štěstí. A to jsem měl. Pokud vás tedy trápily stejné problémy jako mě, 2. veřejná beta macOS 26.2 může být řešením. Záměrně však říkám „může být“. Protože se jedná o betu, je samozřejmě třeba počítat s tím, že budete používat nehotový software a problémy se mohou projevit i jinde. Osobně jsem sice na nic nenarazil, ale to (opět) možná proto, že Mac využívám na určitý typ práce a ten váš jej vytíží zase jinak. Stejně jako ke každému jinému beta softwaru, i v tomto případě je třeba k němu přistupovat s určitým respektem.