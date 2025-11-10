Zpomalil váš Mac po instalaci macOS 26? Takto jej znovu zrychlíte, ale …

Zdá se, že se macOS 26 Tahoe Applu tak úplně nepovedl. Na sociálních sítích a v diskuzních fórech se totiž hromadí prakticky od jeho vydání stížnosti na to, že se po něm Macy výrazně zpomalily a to i ty, které byly pořízeny třeba jen před rokem či dvěma. Jak se však zdá, nejedná se o záměr Applu, ale o chybu (či chyby), které tento systém sužují a které se zatím nepovedly opravit. Existuje sice minimálně jedna rada, jak se dostat zpět na původní rychlost, nicméně je dost pravděpodobné, že se vám do ní úplně nebude chtít.
Osobně jsem s macOS 26 neměl problém až do vydání verze 26.1, která mi můj MacBook Air M3 zásadně zpomalila zejména v otevírání aplikací a to i těch nativních. Pages se tak najednou načítá podstatně déle a velmi dlouho trvá í jakékoliv uložení souboru, potažmo export do jiného formátu, přičemž všechny tyto věci jsou bohužel mým denním chlebem a jsou tedy dost otravné. Netrvalo však dlouho a na X jsem našel „návod“, jak se při podobných problémech dostat zpět na rychlost, na kterou jsem byl zvyklý. Pokud totiž máte zapnuté ukládání souborů z plochy na iCloudu, Mac vám zpomaluje právě to.
Abyste se tedy dostali zpět na svou původní rychlost, stačí jít do Nastavení – vaše jméno – iCloud – Drive a zde deaktivovat možnost Složky Plocha a Dokumenty. Jakmile jsem tak učinil, Mac se okamžitě zrychlil a jak otevírání aplikací, tak třeba ukládání či exporty se navrátily rychlostně do normálu. Je tu však jeden zásadní háček. Jakmile totiž toto zálohování plochy vypnete, soubory z ní vám zmizí. Samozřejmě je i nadále možné se k nim dostat, ale jedná se o komplikaci navíc, která leckoho včetně mě odrazuje – navíc i s ohledem na to, že synchronizace ploch je velmi užitečná a lze díky tomu přistupovat k dokumentům z vašeho počítače třeba na iPhonu či iPadu.
Pokud vás tedy taky trápí to, co mě, můžete vyzkoušet radu výše a uvidíte, zda vám bude stát za to si nechat Mac nastavený v tomto formátu či nikoliv. Já nevydržel a iCloud pro Plochu a Dokumenty jsem si opět zapnul i za cenu toho, že budu holt muset počítat s nižší rychlostí. Bohužel, krom toho jsem zkusil třeba i nainstalovat betu macOS 26.2, která však problém taky nevyřešila, takže nezbývá než čekat, až se Apple na vše podívá na své straně a vše vyřeší.