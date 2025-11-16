Díky tomuto triku pro vás písmo v žádné aplikaci nebude nečitelné

Na iPhonu najdete aplikace, které se čtou naprosto skvěle – a pak takové, ve kterých je text příliš malý, hustý nebo prostě nepohodlný pro oči. Pokud máte citlivější zrak, používáte menší displej, nebo jen chcete mít některé aplikace „čitelné na první pohled“, máte v iOS k dispozici velmi užitečnou funkci: nastavení velikosti písma pro každou aplikaci zvlášť.
Tato možnost je přímo součástí systému a všechny změny provádíte přes Ovládací centrum. Žádné externí aplikace, žádné složité prolézání nastavení – jen rychlé úpravy přesně tam, kde je zrovna potřebujete.
Jak na iPhonu přizpůsobit písmo v jednotlivých aplikacích
Než začnete text v aplikacích zvětšovat či zmenšovat, je potřeba udělat jednu věc: přidat ovládací prvek pro velikost textu do Ovládacího centra. Bez toho se k funkci nedostanete.
Přidání ovladače velikosti textu do Ovládacího centra:
- Otevřete Nastavení.
- Přejděte do Ovládací centrum.
- Najděte položku Velikost textu a přidejte ji pomocí zeleného symbolu „+“.
Jakmile máte ovladač připravený, můžete si text v jakékoli aplikaci přizpůsobit během pár vteřin.
Úprava velikosti písma v konkrétní aplikaci:
- Otevřete aplikaci, ve které chcete velikost změnit.
- Otevřete Ovládací centrum.
- Klepněte na ikonu Velikost textu (dvě písmena A, malé a velké).
- V dolní části vyberte možnost Jen [název aplikace].
- Posuvníkem nastavte velikost textu podle potřeby.
Fotogalerie
Výhodou je, že změna se projeví pouze v jediné aplikaci – zbytek systému zůstane nezměněný. Pokud tedy preferujete velká písmena v Mapách nebo WhatsAppu, ale nechcete zvětšovat celý iPhone, tato funkce je přesně pro vás.
Díky přizpůsobení velikosti textu pro jednotlivé aplikace získáte mnohem větší kontrolu nad pohodlím při čtení i celkovou použitelností iPhonu. Je to drobná, ale velmi praktická možnost, která dokáže výrazně zpříjemnit každodenní práci s telefonem.