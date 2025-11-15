Výkon, elegance, svoboda: notebooky nejen pro ženy, které chtějí víc

Tisková zpráva: Digitální tvorba vyžaduje nástroje, které s vámi zvládnou udržet tempo dnešního světa. Notebooky Lenovo Yoga Pro 9 a Lenovo Yoga Slim 7 AURA Edition přinášejí výkon pro náročné projekty, prémiový displej pro přesné barvy a styl, který vás bude bavit každý den.
Obraz a výkon bez kompromisů
Pro práci s grafikou, úpravou fotografií nebo střih videa je klíčová přesnost barev a rychlá odezva. Lenovo Yoga Pro 9 je vybavena technologií Tandem OLED, která nabízí živé barvy, hluboký kontrast a detailní obraz. Displej s vysokým rozlišením (až 3.2K) a 120Hz obnovovací frekvencí zajišťuje plynulý obraz nejen při práci, ale i při hraní her nebo sledování filmů.
Yoga Pro 9 navíc disponuje procesory Intel Core až i9 a dedikovanou grafikou NVIDIA GeForce RTX, což znamená, že zvládne i náročné video projekty, 3D modelování, aktuální herní tituly nebo práci s velkými datovými soubory. Yoga Slim 7 AURA Edition je ideální pro ty, kteří potřebují pracovat na cestách. Jejich tenké tělo, nízká hmotnost a baterie s výdrží až 14 hodin vás na nich nezklame.
Chytré funkce a styl
Moderní pracovní tempo vyžaduje víc než jen spolehlivý a výkonný hardware. Pro úspěšné zvládnutí organizace práce, vyhledávání informací, tvorbu textů nebo rychlý překlad disponuje Lenovo Yoga Slim 7 AURA Edition digitálním asistentem Copilot+ v systému Windows. Tento model umělé inteligence vám ušetří cenný čas a může být zdrojem inspirace.
Nesmíme opomenout jejich výjimečný design. Slim 7 AURA Edition přináší jemné linie, prémiové materiály a barevné varianty, které působí elegantně a moderně. Je to notebook, který zapadne do každého prostředí, od kavárny přes kancelář po domov, a přitom podtrhne váš styl. Pro ty, kteří chtějí maximální výkon, Yoga Pro 9 kombinuje výkonný hardware s minimalistickým vzhledem, který působí profesionálně a atraktivně.
Notebooky Lenovo Yoga nejsou jen o technických parametrech. Jsou o svobodě tvořit bez kompromisů, ať už pracujete na grafice, upravujete fotky nebo vytváříte obsah pro sociální sítě. Odkudkoliv. Bez omezení. Zařízení drží krok s vaším tempem, a ještě u toho vypadají skvěle.
Lenovo Yoga Slim 7 AURA Edition pořídíte u vybraných prodejců za cenu od 25 990 Kč, zatímco výkonnější Yoga Pro 9 s dedikovanou grafikou a špičkovým displejem je dostupný od 49 990 Kč. Oba modely jsou navíc kryty službou Lenovo Premium Care na 3 roky, která přináší nepřetržitou podporu 24/7, asistenci při používání softwaru i hardwaru, rychlé opravy a servis přímo u vás.