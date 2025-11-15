Epic rozdává 3 fantastické hry zcela zdarma! Už jste si je vyzvedli?

Počasí posledních dnů nenechává nikoho na pochybách, že léto je nenávratně pryč a před námi sychravý podzim. O to víc potěší týdenní akce obchodu Epic Games Store, v rámci kterých se lze dostat k zábavným hrám pro PC zcela zdarma. A ani tento týden není v tomto směru žádnou výjimkou. K dostání jsou totiž super hororovky Bendy and the Ink Machine a Five Nights at Freddy’s: Into the Pit.
ScourgeBringer
ScourgeBringer je přesně ten typ hry, který vás vtáhne během pár vteřin a pustí až ve chvíli, kdy zjistíte, že je venku dávno tma. Tenhle frenetický roguelite působí jako mix Dead Cells a Celeste, ale zároveň si jede svou vlastní, pořádně našlapanou linku. Odezva ovládání je tak blesková, že máte pocit, jako by hra předvídala každý váš pohyb, a když se do flow režimu opravdu dostanete, připadáte si chvílemi téměř nezastavitelní.
Atmosféra je temná, surová a neustále vás tlačí do toho, abyste šli zase o kousek dál, i když už máte pocit, že další run prostě nedáte. Každá místnost je výzva a každý boss spíš malý rituál přežití než tradiční souboj. Hra vás nijak nevede za ručičku – jen vás hodí do chaosu a očekává, že se s ním poperete. A právě tahle přímočará dravost je její tajnou zbraní. ScourgeBringer se prostě neptá, jestli máte čas nebo náladu. Prostě vás rozběhne a donutí jít naplno. Pokud hledáte hru, která vás nabije adrenalinem líp než dvojité espresso, tady jste doma.
Hru můžete zdarma stáhnout zde
Songs of Silence
Songs of Silence patří k těm titulům, které na první pohled působí nenápadně, ale jakmile jim dáte pár minut, začnou se před vámi rozvíjet jako fantastická kniha, kterou nejde odložit. Tahle strategická lahůdka kombinuje tahové plánování s real-time bitvami způsobem, který je překvapivě plynulý a až nečekaně návykový. Svým výtvarným stylem připomíná oživené ilustrace z artbooku, ale není to jen o kráse – každý tah, každá schopnost a každé rozhodnutí do toho vizuálu elegantně zapadá. Bitvy samotné jsou rychlé a intenzivní, takže nemáte čas ztratit pozornost ani na vteřinu, protože tempo si říká o neustálé soustředění.
Kampaň chytne hlavně tím, že každá frakce působí jinak, a když začnete chápat jejich rytmus, hra vás odmění pocitem, že máte svět skutečně pod kontrolou. Songs of Silence se ale nesnaží být přehnaně složité – místo toho vám postupně servíruje možnosti tak, aby váš mozek pracoval naplno, ale zároveň se neztrácel v nekonečných menu. I hudba tu hraje důležitou roli, protože dotváří atmosféru světa, jehož krása a temnota se neustále prolínají. Celé to působí jako strategický epos vyprávěný klidným hlasem, který ale nikdy nezapomene přidat moment, u něhož lehce zvednete obočí. A když se vám podaří vyhrát bitvu, o které jste si mysleli, že ji nemáte šanci dát, dostaví se přesně ten typ zadostiučinění, kvůli kterému se ke hře vracíte. Pokud máte chuť na strategii, která se spíš hladce rozvine, než aby na vás křičela čísly a tabulkami, tady vás čeká velmi příjemné překvapení.
Hru můžete zdarma stáhnout zde
Zero Hour
Zero Hour působí jako hra, která se ani nesnaží mazlit s hráčem, a místo toho ho rovnou hodí do temných koutů taktické akce, kde jedna špatná volba znamená konec mise. Tahle FPSko-taktická směs je postavená na pomalém, napjatém postupu, při kterém slyšíš každý krok, každé cvaknutí zásobníku a hlavně vlastní tep. Atmosféra připomíná staré SWAT hry, ale s moderní syrovostí, která z tebe během pár minut vymačká víc napětí než kdejaký horor. Zero Hour tě nutí plánovat, komunikovat a hlavně se nepředvádět — protože heroické výpady tu končí okamžitě. A právě v tom je jeho síla: žádné efektní pozlátko, jen čistá, poctivá taktická akce, která dokáže vtáhnout i ty, kdo jinak dávají přednost svižnějším střelbám. Stačí jedna dobře zvládnutá mise a pochopíš, proč na téhle hře tolik lidí ulítává.